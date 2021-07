Trafikuheld: Motorcyklist kom til skade

En 44-årig motorcyklist måtte onsdag eftermiddag en tur på hospitalet, efter han havde mistet kontrollen over sit køretøj på Havnevej i Frederiksværk.

Solouheldet skete kl. 13.31, da den 44-årig mandlige motorcyklist (uden kendt adresse) væltede i et sving. En ambulance blev sendt til stedet, da motorcyklisten havde slået hovedet og formentlig brækket et kraveben, og han blev efterfølgende kørt til behandling på hospitalet, oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten, der melder om endnu et lokalt færdselsuheld onsdag eftermiddag i Frederiksværk:

Klokken 14.24 kom anmeldelsen om, at en 29-årig mandlig bilist fra Hundested havde påkørt en 52-årig mandlig bilist fra Hundested.

Den 29-årige bilist havde foretaget et venstresving fra Skovbakkevej til Hillerødvej uden at overholde sin vigepligt og i den forbindelse påkørte den 52-årige bilist, som kørte ad Hillerødvej i østgående retning. Der skete ved uheldet ikke umiddelbart nogen personskade. Den 29-årige blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af færdselsloven, oplyser politiet.