Trafikuheld: Chauffør sigtet for overtrædelse af færdselsloven

En 52-årig lastbilchauffør fra Liseleje blev tirsdag sigtet for overtrædelse af færdselsloven efter et trafikuheld på Hillerødmotorvejen ved Allerød-afkørslen.

Ifølge politiets døgnrapport skete uheldet ved 16-15-tiden, da lastbilchaufføren overså en kø og påkørte en 70-årig mandlig bilist fra Fredensborg, som kørte i samme retning.

Ved sammenstødet blev den 70-årige bilist skubbet over i modsatte vejbane, hvor han påkørte en 47-årig kvindelig bilist kørende i modsat retning.

Der skete ikke umiddelbart større personskade ved uheldet, men en af parterne blev kørt til tjek på hospitalet, mens en anden part blev behandlet for overfladiske skrammer i en ambulance på stedet.

Grundet bilernes placering blev alle tre spor i en periode afspærret, mens der blev ryddet op efter uheldet, og lastbilchaufføren blev efterfølgende sigtet for overtrædelse af færdselsloven for ikke at have udvist tilstrækkelig agtpågivenhed, oplyser Nordsjællands Politi.