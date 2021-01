Trafikomlægning gav kø og kaos i Ølsted

ølsted: Borgerne i Ølsted kunne stå lettede op mandag morgen, da der atter blev åbnet for trafik på Frederikssundsvej til og fra Kregme. I hele weekenden fra fredag aften til mandag morgen blev Ølsted nemlig brugt som omkørselsby på grund af arbejdet med at ombygge Kregme-rundkørslen til lyskryds.

Det gav ifølge Stig Hansen fra Ølsted Trafikgruppe kø og kaos i Ølsted. Han kunne fra sin bopæl på Ubberupvej på nærmeste hold følge at der var op til 500 meter kø på Ubberupvej op mod udkørslen til Hillerødvej med bilister fra Frederikssund-siden, der skulle enten mod Frederiksværk eller Hillerød.

- Udrykningskøretøjer måtte forsere helleanlægget venstre om. Når der var cyklister var trafikken nødt til at køre i cykeltempo, da vejen er så smal at to biler og en cykel ikke kan passere, og gående var henvist til markerne, fortæller Stig Hansen.