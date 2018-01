Trafikmafia til kamp mod spareplan på 100 mio.

Besparelserne er anslået til mellem 60 og 100 mio. kroner og »stærkt bekymrende«. Det skriver borgmestrene i et brev, som de torsdag sendte til formand i Region Hovedstaden, Sophie Hæstorp Andersen(S), og formanden for regionens trafikudvalg, Jens Mandrup(SF).

».. besparelser i den størrelsesorden, der er lagt op til, vil ramme Nordsjælland hårdt og hårdere end andre dele af regionen. Vi er især bekymret for, at besparelserne vil ramme vores velfungerende og succesfulde R-net og lokalbanerne, der er rygraden i vores kollektive trafiknet i Nordsjælland«, lyder det fra borgmestrene.

Manglen på penge i det regionale budget skyldes primært, at ekstraudgifter til letbanen i Ring 3 presser økonomien. Men det bør Nordsjælland ikke bøde for.

- Vi mener, at det er en forkert prioritering at finansierer letbanen ved at skære i resten af den kollektive trafik. Regionen bør fastholde serviceniveauet på kerneopgaverne i Nordsjælland og finde pengene et andet sted, for eksempel i puljerne til vækst- og erhvervsudvikling eller regionaludvikling, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.