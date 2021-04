Steffen Jensen mener, at det har båret frugt, at seks nordsjællandske kommuner har stået sammen trafikpolitisk. Han glæder sig over, at regeringens nye udspil indeholder forbedringer af både den offentlige trafik og planer om at forlænge Frederiksund- og Hillerødmotorvejene. Foto: Allan Nørregaard

Trafikmafia jubler over udspil: - Det har virket at stå sammen

Halsnæs - 08. april 2021 kl. 13:50 Af Kasper Daugbjer Dønbo Kontakt redaktionen

Da regeringen torsdag middag fremlagde sit nye udspil til en omfattende infrastrukturaftale, udløste det store smil på borgmesterkontorerne i flere nordsjællandske kommuner. Udspillet indeholder nemlig forlængelser af både Hillerød- og Frederikssundsmotorvejen samt midler til at lave forbedringer på kystbanen, de selvsammen projekter som det nordsjællandske trafiknetværk, der består af Gribskov, Frederikssund, Helsingør, Halsnæs, Hillerød og Fredensborg, har knoklet med at få ført ud i livet.

- Jeg er meget tilfreds med udspillet. Det ser fantastisk ud, og det er svært ikke at være optimistisk. Det netværk, som jeg er talsmand for, har kæmpet for at få en række ting med i aftalen, og vi har nærmest fået mere, end vi turde håbe på, siger Steffen Jensen(S), talsmand for det nordjællandsk trafiknetværk og borgmester i Halsnæs Kommune.

Steffen Jensen peger på, at der er ikke lavet mange trafikforberdringer i Nordsjælland de seneste 30 år. Der er faktisk ikke sket noget som helst, og det mener han blandt andet skyldes, at kommunerne ikke har været gode nok tværpolitisk til at pege sager ud, som de ønskede at få sat fokus på.

- Tidligere kom kommunerne med 1.000 projekter og ønsker, og det blev hverken til fugl eller fisk. Den her gang har vi stået sammen, og det har virket, siger han.

Trafiknetværket har holdt møder med flere transportministre, partier, virksomhedsledere og pendlergrupper for at kvalificere deres ønsker bedst muligt.

- Vi har udpeget og beregnet de projekter, som er mest realistiske og samfundsøkonmisk mest rentable at få gennemført, og vi har gjort det nemt for politikerne at prioritere dem, siger Steffen Jensen.

I dag stopper Hillerødmotorvejen i Allerød, hvorefter den bliver til en trafikmotorvej med skiftevis et og to spor. Den skal i stedet laves til en firsporet motorvej. Udspillet indeholder samtidig planer om at anlægge Frederikssundsmotorvejens 3. etape fra Tværvej til Frederikssund og midler til at forbedre Kystbanen. Derudover vil regeringen opgradere Hillerød Station, så der skabes mulighed for samdrift mellem lokalbanerne og nye direkte afgange til og fra det kommende Nyt Hospital Nordsjælland ved Favrholm.

- Jeg er glad for, at alle projekterne er med i udspillet. Det vil betyde, at både virksomheder og pendlere kan komme hurtigere fra a til b både i den offentlige trafik og på vejene, siger Steffen Jensen.