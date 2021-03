Der var skarp kritik af 2 minus 1-løsningerne med små steler/pullerter på Nyvej, som nu foreslås ændret for et sekscifret beløb. Arkivfoto

Artiklen: Trafikforslag: Her skal steler fjernes på 2 minus 1-veje

Ændringer for næsten 1 mio. kroner på 2-1 veje i kommunen

De blev sat op i starten af året i forbindelse med trafiksikring af Nyvej, men nu ser det ud til, at de skal fjernes igen: Stelerne eller pullerterne, som har været meget omdiskuterede og kritiseret fra flere sider.

Ifølge et forslag fra kommunens administration handler det om fjernelse af i alt 24 steler, mens nogle nyetablerede vejindsnævringer på strækningen ved Asserbo skal ændres, står der i dagsordenen til miljø- og planudvalgets møde den 10. marts.

Det koster et ekstra beløb på over en kvart million kroner at ændre den nye trafiksikring:



Nedtagning af fire indsnævringer på Nyvej, 60.000 kr.

Nedtagning af 24 steler ved bumpene, 30.000 kr.

Udvidelse af eksisterende fem bump til fuld bredde, 175.000 kroner, herudover skiltning med 50 km/t hastighedsbegrænsning på hele Nyvej.

Altså anslået i alt 265.000 kroner, mens etablering af vejbelysning ved de fem bump vil koste yderligere ca. 225.000 kroner. Der er ikke lys på strækningen i dag, og det anbefales ikke at etablere det, da plantagen langs vejen er Natura 2000 område, men i stedet nedfræses lysende solcelledioder på begge sider af bumpenes toppunkter, hedder det i oplægget til udvalgsmødet, hvor der også lægges op til ændringer på andre 2-1 veje.