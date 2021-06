Artiklen: Trafikaftale: "Glad for at motorvejen nu udbygges"

"Jeg er virkelig glad for at Hillerødmotorvejen nu udbygges. Der sker i dag alt for mange alvorlige ulykker på strækningen. Samtidig spilder pendlere og erhvervsliv hver eneste dag dyrebar tid, som kunne være brugt på at arbejde eller være hjemme hos familien," pointerer den lokalvalgte folketingspolitiker Rasmus Stoklund (Soc.dem.) efter at en ny trafikaftale netop er blevet præsenteret på Christiansborg.

Færdiggørelsen af motorvejsstrækningen ved Hillerød indgår i en større national trafikaftale til adskillige mia. kroner, og projektet har været på tegnebrættet i flere omgange - nu er der endelig opstået bred politisk enighed om udbygningen: "Derfor er det enormt positivt at alle Folketingets partier nu har fundet hinanden i den nye trafikplan," konstaterer Rasmus Stoklund, og ifølge folketingsmedlem Hans Andersen (V) er der også afsat penge til færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen, der ligeledes bruges af mange pendlere til og fra Halsnæs.

"Den nye aftale sikrer to nye nordsjællandske motorveje til en pris på 3,8 mia. kroner til stor gavn for borgerne og erhvervslivet i Halsnæs Kommune," melder Hans Andersen til Halsnæs Avis og han fortsætter:

"For Venstre har det været utroligt vigtigt at sikre, at de kommende motorveje helt til Hillerød og Frederikssund er højtprioriteret i aftalen. For os har det været vigtigt, at første spadestik bliver taget hurtigst muligt, så vi får optimeret trafiksikkerheden, medvirket til mindre kødannelse på vejene og samtidig får løftet erhvervsudviklingen i Halsnæs Kommune," fortæller han og regner med at motorvejsarbejdet starter i 2022 ved Hillerød, mens Frederikssundprojektet først igangsættes i 2026.

Hans Andersen har været motorvejsfortaler gennem en årrække og ærgrer sig over, at projekterne ikke blev iværksat efter infrastrukturaftalen i Folketinget for to år siden: "To år er desværre spildt, men nu får igangsat motorvejene helt til Hillerød i 2022 og helt til Frederikssund desværre først i 2026