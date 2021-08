Træf i Torup: Så ta´r vi cyklerne frem

Michele Lucarelli fra pizzacykel-firmaet 'Bike and Bake' i Lynæs og Kristian Dall fra specialcykel-organisationen Sykkel i Torup er initiativtagerne bag det nye specialcykeltræf, der afholdes lørdag d. 7. august i forbindelse med Torup Marked.

Fælles for de to er at de begge har en lidenskab for specielle cykler og ønsker at samle folk, der brænder for cykelkultur.

”Jeg har i mange år interesseret mig for specialcykler, fordi de er sjovere og mere behagelige at køre på. Det har undret mig, at der kører så få specialcykler i Danmark, som ellers er et decideret cykelland med gode forhold for cyklister,” siger Kristian Dall. Han fortsætter:

”Jeg har derfor startet et test- og udlejningscenter for specialcykler, så folk kan få et indtryk af, hvad der er af muligheder og have chancen for på egen krop at opleve en specialcykel og jeg blev glad, da Michele udtrykte ønske om at være med til at arrangere et træf for specialcykler”.