Se billedserie Total kaos ved genbrugspladsen i Frederiksværk. Fotos: Niels J. Larsen

Total kaos ved genbrugsplads

Halsnæs - 01. april 2020 kl. 12:00 Af Niels Jørgen Larsen

Som frygtet af flere lokale politikere er Halsnæs-borgerne gået fuldstændig affalds-amok efter at genbrugspladserne åbnede tirsdag.

Efter en forholdsvis stille dag, er der onsdag formiddag total kaos ved genbrugsstationen i Frederiksværk. For at undgå at biler med trailere holder i kø helt ude på Havnevej dirigeres bilerne ned mod Frederiksværk Lystbådehavn for at vende og herefter holde i kø, da der efter retningslinjerne kun lukkes 10 biler ind på genbrugspladsen ad gangen.

Personalet i Halsnæs Forsyning har måtte finde sig i lidt af hver fra utålmodige borgere, der vil af med haveaffald og andet ophobet gods. Og der har været indbyrdes skænderier blandt bilisterne i køen.

Samtidig betyder det massive rykind af private, at erhvervsvirksomheder også må holde i kø for at komme af med byggeaffald m.v. Det var netop noget af det formand for Halsnæs Forsyning, byrådsmedlem Thomas Møller Nielsen (V) pointerede i Frederiksborg Amts Avis tirsdag og onsdag.

- Tag hensyn til erhvervslivet, som skal have adgang for at holde hjulene igang, sagde Thomas Møller Nielsen og opfordrede folk til at ventre nogle dage med deres haveaffald.

I sidste uge appellerede Thomas Møller Nielsen sammen med Anja Rosengreen (SF) til at borgerne viste forståelse for, at genbrugspladserne var lukkede af hensyn til sikkerheden, og opfordrede til at man opbevarede haveaffaldet hjemme. Den appel så det ud til. at folk lyttede til første dag, men det er forandret nu.