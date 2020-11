Se billedserie Der skal blive plads til 47 lejligheder på grunden på Torvegade. Foto: Niels J. Larsen

Torvegade-boliger på forurenet jord

27. november 2020 Af Niels Jørgen Larsen

Boliger for benzintanke. Det synes at være det ny mantra for byrådet i Halsnæs. I Hundested forsvinder en benzintank på Amtsvejen for at gøre plads til projektet Rasmussens Have. I Frederiksværk lægges der op til at fjerne benzintank og parkeringspladser til fordel for et stort boligprojekt ved siden af I Noord-centret. Og i Torvegade skal der også bygges boliger, hvor der tidligere lå en benzintank.

Grunden er ellers mest kendt som stedet, hvor Villa Alp lå og forfaldt til den store byggematator i Halsnæs Kim Johansen fik tilladelse til at rive den ned - et arbejde der blev udført i februar-marts i år. Men arealet langs Torvegade op imod det tidligere sygehus har også huset en benzintank og værkstedsaktivitet, og derfor er grunden kortlagt som forurenet på vidensniveau 2, fordi der er dokumenteret jordforurening.

Byggeriet af 47 lejligheder vil derfor kræve en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 8. Det er bygherre Kim Johansen imidlertid ikke ubekendt med. Det var også tilfældet med byggeriet af det meget roste projekt Allégade Nord ved Peder Falstersvej, som af samme årsag blev forsinket.

Byrådet besluttede på mødet torsdag i sidste uge at fremlægge lokalplan i høring for projektet uden, at der udarbejdes en miljørapport, men på grund af den forurede jord skal overfladevand ledes direkte i kloak.

Samtidig har Halsnæs Kommune oplyst ansøgeren om, at der skal foretages indledende undersøgelser for forurening efter aktiviteter i forbindelse med, at der har været autoværksted og vulkaniseringsvirksomhed på stedet. Der er for knap 20 år siden foretaget oprensning efter benzintanke på grundene via oliebranchens miljøpulje, til man nåede tilfredsstillende målinger af grundvandet.

Halsnæs Kommune oplyser, at der har været benzinsalg på grunden fra 1929. Fra 1939 har der videre været garageanlæg, værksted og vulkaniseringsvirksomhed. Det blev drevet af Peter Busk frem til 1979, hvor Willy Mikkelsen overtog. Det fortsatte med blandt andet benzinsalg for Q8 frem til omkring 1999.

Det nuværende Torvegade 10, som opfatter den kommende lokalplan, var tidligere opdelt i andre matrikler, hvor de forskellige virksomheder har holdt til.

På et maleri af Villa Alp, som hænger i Palæet, kan man se benzinstandere. Det er malet af Robert E. Skånström, og museumsinspektør Marie Bach vurderer, at det er fra ca. 1950.

Det var dog ikke forurening og gammel benzintank, der optog byrådet, da lokalplanen var på dagsordenen. Nej det var begejstringen for endnu flere boliger i centrum, der var tæt på at bringe tårer i øjnene hos nogle af byrødderne.

Eneste tvivlsspørgmål handlede om parkering for beboerne, men en tilføjelse af at en antal p-pladser på offentlig vej reserveres til beboerne gjorde, at alle kunne stemme for at sende lokalplanforslaget i høring.