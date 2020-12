Et topmoderne og bæredygtigt lægehus er skudt op Torup Lægehus. Det er opført i nordsvensk PEFC-certificeret træ og beklædt med cedertræ. På taget mod syd etableres solceller, og huset kommer til at lave mere energi, end det selv bruger.

Torups nye lægehus

Ideen om at blive landsbylæge i Torup startede lidt som en joke. Men den skøre idé blev så godt modtaget, at læge Anne Louise Born Sylvest og hendes mand Bjørn besluttedes sig for at føre den ud i livet.

"Det har kostet blod, sved og tårer - samt trukket veksler på ægteskabet - foruden overtalelse af vores søde bankrådgiver. Men nu er det lykkedes her på egen matrikel med Nordsjællands smukkeste natur lige uden for døren," fortæller Anne Louise Born Sylvest og fortsætter:

"Jeg har længe drømt om at skabe min egen praksis. Min vision er at skabe en praksis, hvor den gamle institution landsbylægen genskabes med tid, nærhed og kontinuitet som de gennemgående elementer. I det hele taget vil jeg gerne gå mod tidens trend med centralisering og større enheder. "

"Jeg har igennem mit snart 19-årige lægeliv søgt efter muligheder for at skabe det for mig gode lægeliv med en velafstemt balance mellem arbejds- og privatliv, da jeg tror på, at det vil have en afsmittende positiv effekt begge veje."