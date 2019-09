Se billedserie Torup kan nu smykke sig med titlen som Årets Landsby 2019 Foto: Kasper D. Dønbo

Torup kåret til Årets Landsby 2019

Vinderen af Årets Landsby 2019 er landsbyen Torup i Halsnæs Kommune. Her har beboerne arbejdet med bæredygtige løsninger de seneste 30 år, siden økosamfundet Dyssekilde blev etableret i landsbyen i Halsnæs Kommune. Der er både delebiler, solceller og egen spildevandsrensning i Torup. Landsbyen huser også butikker, børnehave, skole, forsamlingshus, kirke og kulturliv. Og lokalrådet har etableret sin helt egen jordfond, der sælger byggemodnet jord videre til boliger og erhverv.

Landsbyen var for anden gang blandt de tre finalister i kapløbet om at blive Årets Landsby, og i år kan Torups hårdtarbejdende ildsjæle glæde sig over, at deres vedvarende arbejde for at skabe en bæredygtig, fremtidssikret landsby har givet dem titlen.

Det var et stærkt felt af de nominerede landsbyer, men landsbyen Torup var en sikker vinder i forhold til temaet Den Bæredygtige Landsby, fortæller f.

- I år har bedømmelseskomitéen kigget efter bæredygtighed på flere niveauer - miljømæssigt, socialt, kulturelt og økonomisk. Og intet sted har vi set det så smukt eksemplificeret som i landsbyen Torup, siger Carsten Hansen, formanden for bedømmelseskomitéen og tidligere minister for by-, bolig og landdistrikter.

- Landsbyen Torup formår at bygge bro mellem fortidens og fremtidens landsbysamfund. Helt konkret eksemplificeret i den nye bydel, der skal vise vejen for det bæredygtige liv på landet, siger Carsten Hansen..

Landsbyen Torup været i stand til at udvikle sig og tiltrække indbyggere i en sådan grad, at Halsnæs Kommune har besluttet at udvide landsbyen med endnu en bydel. Med den vokser indbyggertallet fra de nuværende 350 til 500 indbyggere. Hvidelandet, som den nye bydel hedder, skal skabe moderne rammer for livet på landet, herunder et socialt, økonomisk og økologisk bæredygtigt liv.

Bedømmelseskomiteen kalder Torup »et foregangseksempel på, hvordan landsbyer over hele landet kan fremtidssikre sig selv«.

Prisen uddeles af Landdistrikternes Fællesråd og Landsbyerne i Danmark i samarbejde med Forenet Kredit, foreningen bag Nykredit og Totalkredit.

- Det har været fantastisk at se, hvor meget man kan opnå med lokalt engagement. Vi vil gerne understøtte en bæredygtig udvikling i både by og land, og Torup er et godt eksempel på, hvordan man skaber en lokal, bæredygtig frontløber, siger næstformand i Forenet Kredit og medlem af bedømmelseskomitéen, Michael Demsitz.

De to andre finalister, der kæmpede om at blive Årets Landsby 2019 er Asaa i Brønderslev Kommune og Krogsbølle Sogn i Nordfyns Kommune.