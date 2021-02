Torup-ildsjæl i jury for Underværker

Af Niels Jørgen Larsen Formand for Torup Ting, LAG Halsnæs-Gribskov, stationsforstander m.v. Peter Plant er udpeget til den jury, der de næste tre år skal hjælpe Realdania til at udvælge nye projekter som Underværker - Realdanias kampagne for frivilligprojekter, som der er afsat 24 mio. kr, yderligere til de kommende år.

- Jeg oplever i disse år en stærk interesse for at skabe liv på landet og oplever en stor appetit på at skabe solide og bæredygtige fællesskaber uden for de store byer. Jeg glæder mig til at se endnu flere ildsjæle rundt omkring i landet søge denne runde af Underværker - og særligt også her i Nord- og Vestsjælland, hvor jeg ved, at der findes så meget initiativlyst og gode idéer. Tilsammen kan vi skabe et Danmark i reel balance, siger Peter Plant i anledning af hans udnævnelse til jurymedlem.