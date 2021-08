Torup har x-faktor

På programmet er også et oplæg ved COWI om "Varme Zoner". Et oplæg, der faktisk handler om Torup, og hvad der gør Torup til noget særligt.

For mange er fællesskabet en stor del af årsagen til, at de har valgt at bo i Torup. Det er ikke alene indholdet i arrangementet, der er bestemmende for, om folk bakker op. De fleste kender de folk, der står bag et foretagende, og vil gerne med deres tilstedeværelse kvittere for det (store) arbejde, der ligger bag.