Peter Plant glæder sig over, at Torup får et folkeuniversitet. Foto: kdd

Torup får folkeuniversitet

- Folkeuniversitetet har lige siden starten i 1898 fokuseret på forskningsformidling, og det har altid været et princip, at formidlingen skulle være åben for alle. Fra folkehøjskolen har man overtaget princippet om, at man ikke afholder eksaminer eller prøver. Folkeuniversitetets særkende er, at alle undervisere/foredragsholdere er forskere, der er i stand til at formidle egen og andres videnskabelige arbejder på et højt niveau, men samtidig på en almen forståelig måde. Det har vi tænkt os at benytte os af og bringe til Torup - og dermed hele Halsnæs.