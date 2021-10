Peter Plant Torup Ting Foto: Kim Rasmussen

Torup Ting holder møde om lokaldemokrati

Halsnæs - 24. oktober 2021 kl. 15:18 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Torup Ting inviterer til kommunevalgs-rundbordssamtale om emnet "Lokaldemokrati'". Det foregår tirsdag 26. oktober i TLC, Torup Landsbycenter, hvor der bydes på folkekøkken inden mødet starter kl.19.00.

- Vi stiller det enkle spørgsmål til kandidaterne: Hvad ser kommunens styre i det fremtidige lokaldemokrati - med udgangspunkt i de fine ord 'Halsnæs Kommune... 'er lyttende, inddragende og kommunikerende som grundlag for et konstruktivt lokaldemokrati' , som der står i Vision 2030, siger formand for Torup Ting Peter Plant.

Torup Ting har det seneste år drøftet en ny samarbejdsaftale med Halsnæs Kommune. En aftale der i følge Peter Plant rummer pæne ord, mens man endnu mangler bevis for at der er noget at have de pæne ord i.

- Torup Ting er et stjerne-eksempel på et levende lokal demokrati, siger Peter Plant som derfor håber at aftalen med kommunen kan blive et endnu fastere fundament under lokaldemokratiet.

Otte partier Repræsentanter for Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, SF, Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Det Miljø Radikale Parti har melt deres deltagelse.

I følge Peter Plant har man ikke hørt fra Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige. Spidskandidat Ole S. Nielsen (DF) oplyser at han ikke har fået indbydelsen, hvad Peter Plant er uforstående overfor. Torup Ting er sammen med Ølsted Borgerforening og Liseleje Borgerforening i forvejen anerkendt af kommunen som lokalråd.