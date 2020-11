Et enigt byråd bakker op om boligbyggeri på den nuværende p-plads ved indkøbscentret I Noord - men projektet skal lidt ned i volumen, og byggeriet skal tilpasses byens historiske udtryk. Tegning: ARCnordic.

Tommel op for boliger på parkeringsplads

Bortset fra lidt parkeringsknas er der fuld politisk opbakning til at gå videre med planer for byggeri af op imod 100 boliger på p-pladsen ved I Noord

Halsnæs - 20. november 2020 kl. 12:20 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Ejerne af I Noord har fået opbakning fra Halsnæs Byråd til at gå videre med planerne for boligbyggeri på p-pladsen ved indkøbscentret i Frederiksværk. Næste trin bliver udarbejdelsen af et lokalplanforslag.

Grå, gold og kedelig. Det er nogle af de ord, som Venstres Thomas Møller Nielsen hæftede på det parkeringsområde, som nu er udset til boligbyggeri.

"I hele mit liv har der været parkeringsplads og tankstation, så jeg skulle lige vende mig til tanken," indledte Michael Thomsen (V) sit indlæg. Han lod sig dog ikke overvælde af nostalgi, men udtrykte tværtimod begejstring over udsigten til boliger i stedet for parkeringsplads:

"Det er en fornøjelse, at der kommer nogle mennesker med visioner, der har lyst til at investere i Frederiksværk og Halsnæs Kommune," sagde han blandt andet.

Også Torben Hedelund (S) var positiv overfor boligplanerne :

"I udvalgene har vi været enige om, at det er et rigtig spændende byggeri. Måske lidt for voldsomt i volumen, og at det vil tage lidt for meget af udsigten til den gamle kystskrænt. Vi er enige om, at projektet skal lidt ned i volumen, og at byggeriet skal tilpasses byens historiske indtryk."

"Det eneste vi har været lidt uenige om, er antallet af parkeringspladser," bemærkede Torben Hedelund.

Et forslag om at kræve 1,5 parkeringsplads pr. bolig i det nye byggeri fik kun opbakning fra Thue Lundgaard (EL), mens Torben Hedelund undlod at stemme. 19 stemte imod.

Herefter blev det vedtaget, at der skal være 1 parkeringsplads pr. bolig. 19 stemte for, Thue Lundgaard imod, mens Torben Hedelund igen undlod at stemme.

Men bortset fra lidt parkeringsknas, så var det et enigt byråd, der gav grønt lys til at gå videre med boligprojektet.