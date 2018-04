Jacob Rode med det trofæ, som Rode Bath fik for at komme i finalen i deres kategori. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Toiletbørsten har fået hul igennem til verden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Toiletbørsten har fået hul igennem til verden

Halsnæs - 03. april 2018 kl. 15:28 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En toiletbørste kan ikke kun bruges i toilettet. Den kan også bruges til at få hul igennem til butikker i hele verden. Det kan Jacob Rode fra Asserbo skrive under på.

Han befandt sig fornylig til The IHA Global Innovation Awards 2018 i Chicago, hvor Rode Bath, et firma han har stiftet med konen Mafada, nomineret til en pris i kategorien »Bath + Personal Care« for en toiletbørste, som de har udviklet. 500 virksomheder kæmpede om prisen, men kun fem blev udtaget til finalen, her i blandt Rode Bath.

- Så var det ligesom man ser til Oscar-show, at vinderens navn bliver råbt op fra scenen. Det var desværre ikke os. Vi fik en award for at være blandt de fem finalister, men vandt ikke kategoren. Det havde ellers være sjovt at blive råbt op, siger han.

På trods af, at det ikke blev til en pris, gik Rode Bath dog fra awardshowet som vindere. Toiletbørstens finaleplacering har med Jacob Rodes ord »fået det til at rulle«.

- Normalt har vi et par ordrer om ugen, men da vi stod i Chicago postede jeg om vores award på de sociale medier. Herefter begyndte telefonen bare at bippe og et boom af ordrer startede. Til sidst var vores webshop lagt fuldstændig ned. Vi måtte ringe til Danmark og få flere folk til at pakke ordrer, siger Jacob Rode.

Parret etablerede Rode Bath i 2012 efter Jacob Rode en årrække havde været direktør for Bodums schweiziske afdeling. Gennembruddet kom med en toiletrenser, som de kalder deres toiletbørste.

Håndtaget er af rustfrit stål, mens hovedet er fremstillet af stærk, blød og fleksibel silikone, så den kan gøre rent, hvor den klassiske, stive plastic-wc-børste må opgive.

At den nu kan kaldes finalenomineret har givet interesse fra hele verden.

- Det væsentligste ved at blive awardet er, at folk får øje på, at vi har et interessant produkt. Markedsføringsmæssigt betyder det her meget. Som newcomer startup virksomhed er det svært at komme igennem overfor de store aktører, men det her er et enormt skulderklap, siger Jacob Rode.

I forvejen havde Rode Bath en aftale med den amerikanske kæde Bed Bath & Beyond.

- De dukkede op ved vores stand og fortalte, at de havde testet os i 60 butikker, og nu var de klar til at lave aftale om 240 butikker mere. Så bliver man glad. De har 1.000 butikker, og kan vi være i halvdelen, er jeg stjernelykkelig, siger Jacob Rode.

Toiletbørsten har dog ikke kun afstedkommet interesse i USA.

- Vi arbejder på at komme ind i Japan og har interesse fra både Korea og Rusland, og en af grundene til det er awarden. Vi kører på de høje nagler og har fået fat i det helt rigtige, siger Jacob Rode.

I forvejen er Rode Baths produkter også at finde i blandt andet Tyskland og Panama.