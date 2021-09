Send til din ven. X Artiklen: To valgmøder om ældrepolitik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To valgmøder om ældrepolitik

Halsnæs - 29. september 2021 kl. 12:48 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Halsnæs

Op til kommunalvalget - og ældrerådsvalget - den 16. november arrangerer Ældrerådet i Halsnæs Kommune sammen med Ældresagen i både Frederiksværk og Hundested to møder om Ældrepolitikken i Halsnæs Kommune. Det første møde holdes onsdag 6. oktober i Multisalen i Frederiksværk. Det andet møde tirsdag 12.oktober på Hundested Kro. Begge dage fra kl. 16.00- 17.30.

Næsten alle de opstillede partier har givet tilsagn om at deltage i begge møder - tilmeldingsfristen er endnu ikke udløbet - og arrangørerne forventer at alle gerne vil deltage med en paneldeltager. Partierne vil på forhånd modtage to spørgsmål, som man beder dem tage udgangspunkt i, når de kommer med deres oplæg på tre minutter.

Busskure og plejehjem

- Det første drejer sig om, hvorledes de forholder sig med hensyn til at etablere læskure på alle de udsatte busstoppesteder i kommunen.

- På grund af strukturen i kommunen ligger mange stoppesteder ubeskyttet for regn, slud og blæst selv inde i byområder. Movia har udmeldt, at de ikke påtager sig opgaven, siger Poula Thrane, formand for Ældrerådet.

Det andet spørgsmål drejer sig om, hvorledes politikerne nu vil sikre sig, at de nye ledere på alle fem plejecentre får indarbejdet ensartede grundlæggende strukturer og retningslinier for god både fysisk og mental pleje og omsorg.

Det blev i forbindelse med budgettet for 2021 vedtaget at hver plejecenter skulle have selvstændig ledelse.

Spørgerunde

- Efterfølgende får de fremmødte borgere lejlighed til at stille spørgsmål til politikerne, og vi forventer, at borgerne har behov for at få svar på en hel del spørgsmål, efter at man har oplevet nedlukningen på plejecentrene under Coronakrisen, og især hvilke initiativer man lokalt vil tage for at tiltrække flere sosu-medarbejdere på både plejecentrene og i hjemmeplejen, siger Poula Thrane.

Hun forventer også, at nogen vil spørge efter genetablering af Klippekortet på både plejecentrene og hos hjemmeboende svage borgere.

- Dette emne er netop taget op igen på landsplan. Det er nemlig ikke alle kommuner, der har inddraget ordningen, som man har gjort i Halsnæs Kommune, selv om man fortsat modtager beløbet - nu blot over bloktilskuddet, siger Poula Thrane.

Hun forlader posten som formand for Ældrerådet til det kommende valg, hvor hun ikke genopstiller. Til Ældrerådsvalget er der opstillet hele 24 kandidater, der skal kæmpe om ni pladser.