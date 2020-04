To unge stjal fra bil - og blev snuppet

Klokken var 03.00 natten mellem torsdag og fredag, da to unge mænd besluttede sig for at stjæle et par høretelefoner fra en bil, som holdt parkeret på Lynæs Havnevej. Under tyveriet blev de to opdaget af en 26-årig mand fra Frederiksberg, som ringede til politiet. Det oplyser Nordsjællands Politi i døgnrapporten.