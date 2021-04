Artiklen: To testdage i Ølsted

To testdage i Ølsted

Med et incidenstal på 60, målt onsdag, er smittetallet i Ølsted stadig i den høje ende set i forhold til resten af kommunen. Derfor har Halsnæs Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden iværksat coronatest:

"Fredag den 23. april og lørdag den 24. april har du mulighed for at blive PCR-testet i Ølsted Hallen uden tidsbestilling," lyder meldingen nu om de to dage med PCR-test uden tidsbestilling fredag kl. 15.45-21 og i morgen lørdag kl. 08.45-13.

Adressen Ølsted Hallen, Hovedgaden 2, 3310 Ølsted. Børn fra 2 år kan få foretaget en PCR-test, og hvis du skal have testet et barn under 2 år, skal egen læge kontaktes først.