Se billedserie Det gult markerede område ved Amagerhuse er nyt interesseområde for råstoffer.

Send til din ven. X Artiklen: To nye graveområder udpeget Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

To nye graveområder udpeget

Halsnæs - 02. september 2020 kl. 12:56 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

halsnæs: Mens man - som Frederiksborg Amts Avis skrev lørdag - tilsyneladende kan juble i Ølsted over at planerne om endnu en stor grusgrav udenfor byen er på vej til at blive skrottet, så er to andre områder i Halsnæs på vej til at blive såkaldte interesseområder for fremtidig råstofgravning.

Det er et område på ca. 78 hektar ved Amager Huse og et område på 38 hektar ved Evetofte. Begge steder har Region Hovedstaden gennemført en afgrænsning og en miljøvurdering, der siger at ikke vil være sandsynligt, at udpegningen af området som interesseområde vil indebære en væsentlig påvirkning af miljøet.

Området ved Amager Huse ligger øst for bebyggelsen nord for Amtsvejen og omfatter en del af Grønnessegaards jorde. Området ved Evetofte ligger sydvest for sommerhusbebyggelsen mod Haagendrup.

Også nej tak

Som tilfældet er for Ølsted er råstofplanerne ved Amager Huse og Evetofte noget som formand for Udvalget for Miljø og Plan Anja Rosengreen (SF) afviser.

- Nej tak, det vil vi meget gerne frabede os, det vil skære kommunen over, siger hun.

Om udlægning til interesseområde hedder det fra Region Hovedstaden:

»Såfremt der i forbindelse med en kommende revision af råstofplanen stilles forslag om at hele eller dele af interesseområdet skal udlægges som graveområde, vil der skulle gennemføres en ny afgrænsning og en ny miljøvurdering.«

Her vil Regionen være særlig opmærksom på eventuel påvirkning af miljøforhold som beskyttet natur, flora og fauna og Natura 2000, befolkningen, menneskers sundhed, vand, luft og kulturarv og arkæologisk arv.

njl