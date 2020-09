FIalt 9022 Halsmæs-borgere er nu testet for COVID-19. Foto: Allan Nørregaard

Artiklen: To nye Corona-tilfælde i Halsnæs

Efter over en uge uden nye Corona-tilfælde i Halsnæs Kommune gik den ikke længere tirsdag. Statens Seruminstitut kan i den dalige opgørelse igen melde om over 200 nye tilfælde på landsplan. Og blandt de 243 er to fra Halsnæs.