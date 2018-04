Frederiksværk topper Airbnbs opgørelse over byer, hvor udlejerne det seneste år procentuelt har fået flest 5-stjernede anmeldelser. Foto: kdd

To nordsjællandske byer topper hos Airbnb: De får flest stjerner af lejerne

Halsnæs - 06. april 2018 kl. 10:25 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Danskerne er velkendte for den høje gæstfrihed: Vi er altid klar med en kop kaffe eller en hjælpende hånd til turister, der er faret vild, og skal man finde den mest gæstfrie by i Danmark, skal man til Sjælland nordvest for København, nærmere bestemt Frederiksværk og Hundested.

I følge Airbnb, som er en onlineplatform for udlejning og booking af private overnatningsmuligheder, er udlejerne i Frederiksværk og Hundested i Halsnæs Kommune landets bedste udlejere.

En gennemgang af anmeldelser på Airbnbs platform over danske boliger fra marts 2017 til marts 2018, viser, at det er udlejerne i de to byer, som procentuelt har flest anmeldelser med fem stjerner

I Frederiksværk har der været 640 anmeldelser, hvor 534 var fem-stjernede. Det svarer til 84 procent af alle anmeldelser og placerer Frederiskværk helt i top på listen, tæt forfulgt af Hundested med 83 procent og Helsinge med 82 procent fem-stjernede anmeldelser.

I Frederiksværk har Janet Albrektsen i flere år udlejet sit anneks på sit landsted med stor glæde både for hende selv og sine gæster og er en af området mest anmelderroste udlejere. Det giver hende personligt et internationalt pust i hverdagen.

- Det er så energigivende at få de her gæster i vores hjem og opleve de forskellige kulturer. Jeg er oprindeligt englænder, men har boet i Danmark i 36 år, og langt de fleste af mine gæster er udlændinge, så det giver mig et internationalt afsæt i hverdagen, der er meget inspirerende, siger Janet Albrektsen.

Inden gæsterne ankommer fyldes køleskabet i annekset med dagligvarer, og hver morgen efter aftale ligger der friskbagt brød fra Janets ovn klar ved dørtrinnet til gæsterne. Hun vurderer også hver eneste gæst, om de har lyst til at snakke og være sociale, eller om de bare har lyst til at lyde den skønne stilhed ved Frederiksværk.

- Jeg bruger selv Airbnb, når jeg rejser, så jeg ved, hvor dejlige den slags små detaljer er, og så er friskbagt morgenbrød jo altid lækkert, siger Janet Albrektsen.