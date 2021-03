To narko-påvirkede bilister uden kørekort

Døgnrapporten fra Nordsjællands Politi onsdag fortæller om to bilister fra Halsnæs, der er standset og sigtet for narkokørsel.

Han blev derudover også sigtet for at køre bil, selv om han ikke havde førerret til køretøjet.

Her blev han anholdt og sigtet for narkokørsel, idet han formentlig havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer.

Natten til onsdag klokken 02.54 standsede en patrulje 42-årig mandlig bilist fra Hundested på Skovfogedengen i Frederiksværk.

Her viste et narkometer, at han formentlig også havde kørt bil under påvirkning af euforiserende stoffer, og han blev derfor anholdt og sigtet for narkokørsel.

Han blev derudover også sigtet for a køre bil, selv om han havde fået frakendt førerretten.