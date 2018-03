Se billedserie TimeWinder har nu åbnet for billetsalget til festivalen og håber på endnu større fremmøde end i debutåret 2017. Foto: Kenn Thomsen. Foto: Kenn Thomsen

To måneder til TimeWinder: 2018 skal helst gå godt

Halsnæs - 26. marts 2018 kl. 15:09 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For anden år i træk er nostalgifestivalen TimeWinder klar til at føre publikum tilbage i historien, når 100 års mekanik-, industri- og kulturhistorie fra 1875-1975 bliver åbenbaret på jorderne ved Grønnessegaard Gods i Hundested i Pinsen, 19.-21. maj.

I debutåret oplevede knap 10.000 eventet, og arrangørerne håber på endnu flere gæster i år.

- Vi har bestilt godt vejr og håber på, at vi ikke får en våd søndag som sidste år. I det lys synes vi egentlig, at det var flot at små 10.000 mennesker oplevede TimeWinder 1.0, men vi synes, at vi har plads til flere, siger Dorthe Lindkilde, ansvarlig for TimeWinders markedsføring og kommunikation, til Frederiksborg Amts Avis.

Debutåret gav meget ros fra lokale borgere, udstillere og deltagende foreninger. Men det gav også lidt knubs rent økonomisk.

- Det første år gjorde lidt ondt og kunne mærkes på økonomien. Men vi mærkede stor velvilje og opbakning, og det er den sokkel, der skal bære projektet. Da vi gik ud i sensommeren sidste år og sagde, at der ville blive et TimeWinder 2, så fik vi massiv støtte fra enkeltpersoner, firmaer og sponsorer, siger Dorthe Lindkilde.

- Men 2018 skal helst gå godt for os. Der er ikke plads til mange forsøg med underskud.

Folkene hos TimeWinder har dog en tro på, at der også i årene fremad vil være en nostalgifestival. De indgår treårige aftaler med sponsorer og er begyndt at gøre sig tanker om, hvordan plads og event rent logistisk kan forbedres og udformes i 2019.

Allerede nu kan du sikre dig billet til den lokale tidsmaskine for med to måneder til åbningsdatoen, har festivalen valgt at åbne billetsalget, og onlinebilletter kan købes med rabat til og med 12. maj.

Som noget nyt tilbydes i år en aftenbillet, så man kan opleve musikprogrammet på Grønnessegaard, også selvom man ikke besøger TimeWinder i løbet af dagen. Dernæst har arrangørerne valgt at tilbyde en familiebillet med rabat til 2 voksne og 3 børn.

TimeWinder byder - igen i år - på mekanik- og kulturhistorie til lands, til vands og luften med veteranbiler og dampmaskiner på landjorden, museumsfly i luften over Grønnessegaard og mulighed for at booke rundsejlads på fjorden med dampskibet Skjelskør fra 1915.

- I år har vi endnu flere tilbud og har skruet op på festivalen på en række planer, siger Dorthe Lindkilde.

