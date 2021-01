Artiklen: To indbrudsforsøg i Hundested

Nordsjællands Politi har lørdag og mandag fået anmeldelse om indbrudsforsøg i Hundested. Lørdag morgen kl.03.55 er der forsøgt aflistningtil et kædervindue på Dyssebakken, umiddelbart er der intet stjålet.

»Forurettede vågnede ved larm fra huset, hvorefter gerningspersonerne flygtede fra stedet. En patrulje kørte dertil for at lede efter dem, men det var ikke muligt at udfinde dem i området,« skriver Nordsjællands Politi i døgnrapporten.