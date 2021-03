Borgerne i Halsnæs får snart adgang til to faste teststeder i kommunen. Arkivfoto (lyntest på Hundested Skole). Foto: Anders Nordstrand Nielsen

To faste teststeder på vej i Halsnæs

Et fast lyntestcenter og et fast PCR-testcenter i Halsnæs bliver en del af "et fintmasket net af teststeder"

Halsnæs - 01. marts 2021 kl. 12:56 Af Kim Larsen Kontakt redaktionen

Test, test, test. Det er et meget vigtigt element i forbindelse med den gradvise genåbning af samfundet.

"Rygraden i hurtigtestindsatsen vil fremover være et fintmasket net af faste teststeder, som gør det let for alle grupper at blive testede, herunder personalet i kommunale institutioner."

Det står at læse i et notat fra KL (kommunernes Landsforening) dateret 25. februar.

Halsnæs Kommune har fra Region Hovedstaden fået meddelelse om, at alle kommuner i regionen, som ikke i forvejen har testcentre, vil få etableret et fast lyntestcenter samt et fast PCR testcenter.

Det lyntestcenter, som i øjeblikket er i Gjethuset, var planlagt til tre måneder (februar, marts og april) - nu er der udsigt til et fast lyntestcenter. Om det fortsat bliver i Gjethuset, er for tidligt at sige.

Hvor det faste PCR testcenter etableres i Halsnæs vides heller ikke på nuværende tidspunkt. Ifølge notat fra Region Hovedstaden er målet, at alle lokale PCR-steder er etableret senest 15. marts.

En kommune kan vælge at fordele PCR-tilbudet på to lokationer med åbent tre dage om ugen det ene sted, og fire dage det andet sted.

Ledige uddannet til test Der er nu uddannet et kommunalt testteam på ni personer, som skal overtage testning af lærerne ude på skolerne to gange ugentlig. Testholdet består af (nu tidligere) ledige fra Jobcentret samt lærervikarer, der er blevet oplært i næsepodning.

Dette testteam vurderes at have kapacitet nok til, udover testning af lærere, også at kunne stå for testning af afgangselever to gange ugentligt, når de får lov at vende tilbage i skole, oplyser Martin Ishøy, kommunikationsleder i Halsnæs Kommune.

Mobile test er droppet I slutningen af januar fik kommunerne at vide, at der var ledig testkapacitet, så det var muligt ved brug af udkørende mobile testenheder at lade medarbejdere f.eks. i dagtilbud og sociale tilbud lynteste to gange ugentlig ude på de enkelte arbejdsplader.

Men det kom aldrig rigtig til at fungere. De enkelte dagtilbud i Halsnæs Kommune har således kun få gange haft testbesøg.

Nu er der skiftet teststrategi. Mens lærerne kan blive testet to gange ugentligt ude på de enkelte skoler, så skal personale på daginstitutioner og i sociale tilbud anvende det "fintmaskede net af teststationer, som er ved at blive etableret." Altså to teststeder i Halsnæs.

"Personale i dagtilbud mv. opfordres til at lade sig teste to gange ugentligt," skriver KL i sit notat, hvoraf det også fremgår, at:

"Det er arbejdsgiverne, der sikrer fleksible rammer, sådan at medarbejderne kan blive testet på en måde, hvor hverdagen hænger sammen for alle. Det kan betyde, at man bliver testet i arbejdstiden, hvis arbejdet i øvrigt tillader det."