To dage med musik i gaden

Fra passagen ved Kvickly og Nordea til I Noord, kan du begge dage få et musikalsk pusterum og en lille smag af sommer. Fredag den 14. maj mellem kl. 14-17 kan du opleve tre danske singer/songwritere, der på coronasikker afstand, spiller pop-up koncerter flere forskellige steder på ruten. To af kunstnerne har du måske allerede stødt på i radioen og den tredje er stærkt på vej.

Koncerter på ruten

Nanna Larsen har optrådt i mange forskellige sammenhænge fra Dansk Melodi Grand Prix over Ivan Pedersens band og frontfigur i country-popbandet The Mulligans til hendes egen solokarriere. Hun er en begavet sangskriver med en del udgivelser bag sig og så er hun lige skarp på både guitar og banjo.

Echo Me dækker over Jesper Braae Madsen, der startede med at spille hård metal; men som nu har fundet ind til inderligheden og et iørefaldende, akustisk udtryk. Han har udgivet en række singler, hvor specielt sangen Cynical, blev spillet på radioen i sommeren 2020.

Mukherjee hedder Oscar til fornavn. Han skærpede sit musikalske håndværk i det københavnske bluesmiljø, inden han begyndte at arbejde på sit personligeudtryk med inspiration fra f.eks Dylan, Petty og Fogerty. Det har ført til udgivelsen af et par fine EP’er og selvom han kommer til Frederiksværk som solist, så spiller han normalt sammen med et band, der tæller medlemmer fra Jonah Blacksmith og Peter Sommers band Tiggerne.