Artiklen: To bilister uden kørekort

To bilister uden kørekort

Mandag morgen klokken 08.00 blev en 24-årig kvindelig bilist fra Hundested standset og kontrolleret ved Vinderød Skov i Frederiksværk. Her viste det sig, at kvinden havde sat sig bag rattet, selvom hun tidligere var blevet frakendt førerretten, og hun blev derfor sigtet for kørsel uden førerret.