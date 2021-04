Kaffedamerne er et af de særlige kendetegn ved TimeWinder, som arrangørerne fortsat håber kan holdes i pinsen. Foto: Bo Herbst Foto: Bo Herbst

Send til din ven. X Artiklen: TimeWinder venter i spænding Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

TimeWinder venter i spænding

Halsnæs - 23. april 2021 kl. 08:34 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Folkene bag pinsens store nostalgi-event på Grønnessegaard Gods TimeWinder har travlt. Målet er at blive klar til at holde TimeWinder i pinsen 22.-24. maj, hvis myndighederne altså giver lov. Det spørgsmål venter foreningen stadig svar på, og det er en anelse nervepirrende, erkender arrangørerne.

- Alle andre områder har fået besked med genåbningsplanen, dog ikke events. Her er der nedsat en specifik ekspertgruppe som har lovet at have anbefalinger klar i denne uge. Vi venter derfor udmeldingen med stor spænding, men samtidig gør vi os klar med de rammer der forventes at skulle til for at skabe et trygt event, siger formand Dorthe Lindkilde.

De nuværende restriktioner om forsamling siger at det udendørs forsamlingsloft først hæves til 100 dagen før åbningen af TimeWinder den 21. maj og først afskaffes den 11. juni. Mens det konkurrerende Veterantræf i Græsted har besluttet at udskyde til efter sommerferien har TimeWinder valgt at arbejde videre på at holde eventet i pinsen efter at det sidste år helt måtte aflyses.

Derfor er der fuld aktivitet bag kulisserne, særlig blandt alle teamlederne. Hver teamleder har ansvar for et område og en række frivillige. Det kan være for indgange og billettering, som vært for udstillere eller som koordinator for aktører der deltager med militærhistoriske lejre og aktiviteter mm. Der skal bruges i alt ca. 300 frivillige hoveder med tilhørende hænder for at stable et event som TimeWinder på benene. Derfor er foreningen også ude nu og inviterer flere med ind.

Der er mange alsidige opgaver på pladsen, både for den praktisk anlagte og den mere boglige. Det kan være at stå i billetsalget, sælge øl og vand eller dirigere biler på plads.

»TimeWinder lægger sig i år særligt i selen for at levere et trygt og sikkert event med afsæt i nødvendige og oplagte corona-forbehold. Derfor er der behov for ekstra frivillige til at guide og hjælpe, særligt i indgange mm. Derudover er der en del opgaver før og efter eventen af administrativ og kreativ art. F.eks at skrive nyhedsbreve og designe tryksager og skilte,« skriver arrangørerne i en pressemeddelelse.

Er man interesseret i at være med, kan man melde sig på timewinder.dk/frivillig/ eller sende en mail til timewinder@timewinder.dk.