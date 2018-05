Se billedserie De gamle dampmaskiner markede allerede fredag nostalgitræffet ved at køre til Frederiksværk. Foto:kdd Foto: unknown

TimeWinder er klar: »Der mangler bare en blomst her og et skilt der«

Halsnæs - 18. maj 2018 kl. 15:55 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med 24 timer til åbningen af anden udgave af nostalgitræffet TimeWinder lagde Frederiksborg Amts Avis fredag vejen forbi Grønnessegaard Gods for at se festivalpladsen tage form.

Et mylder af 160 frivillige, udstillere og leverandører pilede af sted på de mange grusveje for at være klar til åbningen lørdag.

- Det er hektisk, men der mangler ikke så meget mere. Alt det grundlæggende er på plads. Der mangler måske en blomst her og et skilt der, siger Søren Lindekilde og gør det klart, at det er en af de store forskelle fra TimeWinders debut år i 2017.

- Vi er bedre organiseret i år. Alt er på plads nu. Sidste år var det faktisk først tilfældet søndag, siger han.

TimeWinder har endnu ikke et præcis tal for, hvor mange udstillere, der dukker op og er med til at skabe en nostalgisk plads, der byder på 100 års mekanik- og kulturhistorie med veteranbiler, dampmaskiner, militærlejre fra første- og anden verdenskrig, kaffesalon og flyveplads.

- Der er rigtig mange, som har meldt deres ankomst. Det er eksploderet, efter vejrudsigten lover godt vejr,, så vi regner med flere end sidste år, siger Søren Lindkilde, træfkoordinator på TimeWinder.

Han glæder sig især til årets Open Air-koncerter og til at se TimeWinders flyveplads, Aerodromen, blive fyldt med gamle fly fra både ind- og udland.

Vi har været dejligt udfordret af, at så mange fly har meldt sig til, siger Søren Lindkilde.

TimeWinder havde egentlig sat et loft på 20 veteranfly plus et par nye, men det tal måtte de siden opjustere lidt.

- Vi har helt udsolgt nu. Vi har taget så mange, som vi kan magte og klare nu, siger Søren Lindkilde.

Senest har fem helt ekstraordinære fly meldt deres ankomst, Det drejer sig om RVators, der laver flyveopvisninger og formationsflyvning. De ankommer mellem 12.15 og 12.30 i formation og vil cirka kl. 15 lave opvisning, hvorefter de flyver hjem til Roskilde igen.

En række 100 år gamle dampmaskiner markerede fredag, at TimeWinder er lige om hjørnet. Det er i Pinsen, fra lørdag til mandag, at man kan få skruet tiden tilbage på Grønnessegaard Gods, og dampmaskinerne tog forskud på arrangementet, da de en dag inden tilbagelagde turen fra godset til Frederiksværk, mens de store røgskyer buldrede op af skorstenene.

De tog opstilling på Nordtorvet, hvor forbipasserende kunne kaste et blik på en svunden tids mekanik.