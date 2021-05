TimeWinder 2021 er aflyst

Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Halsnæs - 04. maj 2021 kl. 12:24 Af Niels Jørgen Larsen

Arrangørerne af nostalgidagene TimeWinder på Grønnessegård Gods har som andre store arrangementer måtte kaste håndklædet i ringen og erkende, at det er nødvendigt at aflyse for andet år i træk.

Til det sidste havde man håbet på, at det ville blive åbnet for at gennemføre i pinsen 22.-24. maj, men efter folketingets seneste genåbningsaftale indgået natten til tirsdag, er der ikke noget at gøre.

- Det er ubærligt og vildt skuffende. Vi var klar med et event, hvor det ville være trygt og alle at være med alle former for kontrol i de kæmpe omgivelser på Grønnessegaard, men vi bliver kastet i bås med dyrskuer og festivaler, hvor man er meget mere tæt samlet, siger Dorthe Lindkilde fra TimeWinder til Frederiksborg Amts Avis.

Der var ellers stablet et kæmpe apparat op for at lave op til de foreløbige anvisninger, der kom tidligere på året fra Kulturministeriet.

Komiteen bag TimeWinder nostalgidage valgte således i slutningen af marts at fastholde datoerne i pinsen efter opfordring fra Kulturministeriet om at planlægge med forsigtig optimisme og med det mål at sikre gode og afvekslende kulturtilbud til de oplevelseshungrende danskere også i den tidlige del af sæsonen. Desværre udfordrer Coronavirus stadig mulighederne for at gennemføre større events og først forrige fredag udkom den nedsatte ekspertgruppes rapport med anbefalinger til politikerne vedrørende større arrangementer og forsamlinger.

Den rummede desværre ikke plads til optimisme for folkene bag TimeWinder. Et sidste spinkelt håb var at en politisk beslutning ville indeholde lempelser i forhold til rapporten navnlig omkring overnatning på pladsen samt antal deltagere, men politikerne lod vente på sig og først i nat kom den aftale som umuliggør gennemførelsen af TimeWinder Nostalgidage 2021.

Det bliver nemlig heller ikke muligt at afvikle TimeWinder senere på året, så man skuer istedet imod pinsen 2022.

- Der ligger rigtig mange events og aktiviteteter i august-september, som mange af vore samarbejdspartnere er optaget af, så derfor kan det ikke afvikles senere på året. I stedet håber vi at kunne byde på nogle smådryp med TimeWinder-ting i form af mindre arrangementer, siger Dorthe Lindkilde.