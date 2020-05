Anklagemyndigheden har valgt ikke at sigte den tiltalte bombemand efter den såkaldte terrorparagraf. Foto: Hans Jørgen Johansen

Tiltalt bombemand slipper for terroranklage

Halsnæs - 14. maj 2020

En 31-årig mand fra Nordsjælland sidder i disse dage på anklagebænken i Retten i Hillerød tiltalt for at forsøge at fremstille en hjemmelavet bombe og bruge den til at forvolde skade. Han er sigtet efter straffelovens paragraf 192a for sit forsøg på bombefremstilling, men er sluppet for at blive tiltalt efter den såkaldte terrorparagraf - straffelovens paragraf 114 - som i yderste tilfælde kan give fængsel på livstid. Det skriver Frederiksborg Amts Avis.

- Du sætter fingeren på det store spørgsmål, som jeg også har stillet mig selv. Men før man kan rejse tiltale efter terrorparagraffen, skal man kunne bevise, at mandens forsæt var at destabilisere det danske samfund med sine handlinger. Det kræver, at man kommer ind i hovedet på den pågældende og viser, at hans hensigt med bombefremstillingen var at begå en terrorhandling. Og den bevisbyrde har anklagemyndigheden åbenbart været i tvivl om kunne løftes. Derfor falder man tilbage på tiltaler, så man er sikre på holder, siger Hans Jørgen Bonnichsen, tidligere chef for PET, til Frederiksborg Amts Avis.

Af anklageskriftet fremgår det, at bomben skulle bruges til med forsæt at forvolde skade på et »ikke nærmere oplyst tidspunkt og sted«, men anklageren vil ikke gå nærmere ind i hvilke tiltaler, der er til- eller fravalgt.

- Jeg ikke kan kommentere på, hvorfor der er rejst tiltale for det ene, men ikke det andet, mens sagen står på, siger Jesper Holm, anklager ved Nordsjællands Politi.

Sagen fortsætter i retten fredag. Der ventes at falde dom den. 19 maj.