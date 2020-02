Uanmeldte tilsyn på kommunens plejecentre påtaler blandt andet dårlig rengøring. Foto: Allan Nørregaard

Tilsynsrapport: Hjemmepleje er »mindre tilfredsstillende«

Halsnæs - 29. februar 2020 kl. 14:39 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Den kommunale hjemmepleje i Frederiksværk og det private plejefirma Estrids Pleje har fået vurderingen »Mindre tilfredsstillende« efter uanmeldte tilsyn i 2019. Vurderingen følges af en række anbefalinger og har ført til en handleplan. Det samme er tilfældet efter uanmeldte tilsyn hos den øvrige hjemmepleje samt på kommunens plejecentre.

Flertallet af plejecentre får vurderingen »Tilfredsstillende«. Det gælder plejecentrene Arresøparken, Løvdalen og Humlehaven samt hjemmeplejen i Melby. Derimod kan Hundested Plejecenter og Solhjem i Melby samt den kommunale hjemmepleje i Hundested og det private firma Hånd i Hånd glæde sig over vurderingen »Meget tilfredsstillende«.

Det fremgår af en årsrapport om plejecentre og hjemmeplejen, som firmaet BDO har udarbejdet til Halsnæs Kommune, og som forelægges Udvalget for Ældre og Handicappede på mødet i næste uge.

- Generelt er der fremgang at spore, og det synes vi er positivt. Jeg synes godt nok, at det er en negativ vinkel på noget, som er okay, når man fremhæver de få steder, der er har fået vurderingen »mindre tilfredsstillende«, siger Thue Lundgaard(EL), udvalgsformand for ældre og handicappede.

Af sagsfremstillingen fremgår det også, at der straks er iværksat handleplaner for at rette op på de mange anbefalinger, som tilsynet har givet.

Det gælder både Estrids Pleje og den kommunale hjemmepleje i Frederiksværk, som altså har fået de alvorligste anmærkninger, og de øvrige. Også de steder, der har modtaget vurderingen »Meget tilfredsstillende« har nemlig fået anmærkninger med i rapporterne. 00

»Det er tilsynets vurdering, at der på plejecentrene er arbejdet målrettet med tilsynets anbefalinger fra 2018. Tilsynet vurderer, at beboerne modtager den pleje, som de har behov for. Beboerne fremtræder soignerede og veltilpasse ved tilsynets besøg«.

Sådan lyder BDOs samlede vurdering for kommunens plejecentre, Derimod observerer tilsynet mangelfuld renholdelse af boliger og/eller hjælpemidler på alle fem plejecentre.

Derfor er et af tre samlede anbefaler fra Tilsynet, at der »rettes fagligt fokus på kvalitet i rengøringen af boligen og hjælpemidler, så disse fremstår med en tilfredsstillende hygiejne«.

