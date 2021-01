Tilsyn: Hjemmeplejen får bedre karakterer

"Jeg er faktisk glad for, at det selv her i coronaperioden, hvor der er meget andet at forholde sig til, kan lade sig gøre at give borgerne hjælp og pleje med god kvalitet. Det viser, at vi har et rigtigt godt personale," siger Thue Lundgaard og tilføjer: