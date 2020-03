Nedrivningen af Villa Alp nåede kun at være i gang i én dag, inden den blev stoppet. Men nu er de nødvendige tilladelser i hus. Foto: njl

Send til din ven. X Artiklen: Tilladelser på plads: Nu ryger resten af Villa Alp Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilladelser på plads: Nu ryger resten af Villa Alp

Halsnæs - 06. marts 2020 kl. 04:43 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er kun én uge siden, at medarbejdere fra Halsnæs Kommune måtte gribe ind, da nedrivningen af den 117-år gamle bygning Villa Alp på Torvet i Frederiksværk var gået i gang uden tilladelse. Syv dage senere er nedrivningsarbejderne igen at finde i resterne af det nedslidte og faldefærdige hus, denne gang med grønt lys fra kommunen.

- De har fået nedrivningstilladelse hos os. Vi hjælper folk på vej, når noget er gået galt, og det her firma plejer at have tilladelserne i orden, siger Pia Larsen Weirum, leder af Plan og Byg i Halsnæs Kommune.

Ingen konsekvenser Det er entreprenøren Kim Dencher Johansen, der gennem firmaet Artellerihusene ApS ejer Villa Alp. Et ejerskab han sikrede sig i 2006 for en sum på over fire millioner kroner. Der har gennem en årrække været planer om at rive villaen ned og bygge boliger. Virksomheden fik oprindeligt en nedrivningstilladelse i 2010, men den udløb i 2012. Det har virksomheden dog ikke været opmærksom på.

- De troede, at den gamle tilladelse var gældende, selvom de tidligere har fået af vide, at den var udløbet, siger Pia Larsen Wierum.

Hun understreger samtidig, at episoden ikke får yderligere konsekvenser end den dialog, som kommunen har haft med virksomheden.

- Det er jo alvorligt, og loven skal overholdes, blandt andet fordi der kan være miljøforurening. Men er vores eneste mulighed for at sanktionere er ved at politianmelde virksomheden, og det vil vi ikke gøre. Det er et stort firma, som laver meget i området, og som normalt altid har styr på papirerne. Havde det været et firma som gentagne gange gjorde noget lignende, så var det måske en anden sag, siger Pia Larsen Weirum.

Sanering påkrævet Medarbejdere fra Halsnæs Kommune tog affære, efter at man på rådhuset havde læst om nedrivningen af Villa Alp i Frederiksborg Amts Avis. Efter besigtigelse på grunden, beordrede man nedrivningsarbejdet stoppet. Foruden en manglende nedrivningstilladelse kunne medarbejderne konstatere, at virksomheden heller ikke havde fulgt reglerne om at anmelde bygge- og anlægsaffald. Det skal normalt ske 14 dage inden, et projekt starter.

- Så får vi normalt en analyserapport på 10-30 sider, hvor vi kan få et overblik over, hvad byggeaffaldet indeholder og om der er miljøfarlige stoffer, siger Per Hauge, miljøsagsbehandler i Halsnæs Kommune.

Virksomheden har siden fået foretaget analyser og prøver, og det har vist, at der flere steder i huset er miljøfarlige stoffer. Der er fundet asbest i klæberen til køkkenfliserne og mistanke om, at PCB er trængt ind i murstenene. Det har virksomheden fået grønt lys til at sanere.

- Det betyder, at den indvendige del af huset nu skal lukkes til i plastic, mens bygningen saneres. Der skal blandt andet skrælles tapeter af samt slibes og sandblæses i kælderen. Det betyder, at nedrivningen nok kommer til at tage længe tid, siger Per Hauge.

Boliger på vej Villa Alp er opført i 1903 og har gennem tiden haft prominente ejere og været en markant bygning i byen. Den blev blandt andet anvendt til at hylde Frederiksværks OL-bronzevindere i roning fra 1952. Frederiksværk kommune købte bygningen i 1970 og den har tidligere haft status af bevaringsværdig. De sidste mange år har Villa Alp stået tom og er forfaldet mere og mere.

Når nedrivningen er overstået er det Kim Dencher Johansens plan, at der skal opføres omkring 40 handicapvenlige lejeboliger, som skal passe ind i miljøet på Torvet og med entreprenørens ord »ligne noget, der altid har ligget der«.