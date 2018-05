Se billedserie Det er drømmen om at arbejde, hvor man bor, som ti mediefolk nu realiserer i Torup. Foto: Kenn Thomsen

Tilflyttere har skabt et mediehus

Halsnæs - 03. maj 2018 kl. 05:31 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En gruppe kreative mediefolk, der alle er flyttet fra hovedstaden til Halsnæs med deres familie inden for det seneste halvandet år, er gået sammen og har etableret et kontorfællesskab i Dyssekilde stationsbygning. På forhånd kendte de ikke hinanden. Men fælles for ti Halsnæs-tilflyttere, der har slået sig sammen i et mediehus i Torup, er, at de alle trængte til at komme væk fra den hektiske storby med deres småbørnsfamilier, og at de ikke vil lade deres arbejde styre, hvor de skal bo.

38-årige Mikkel Palmbo er sammen med sin kone og deres tre små børn flyttet til økolandsbyen Dyssekilde. Her kendte de ingen på forhånd, men mødte hurtigt familier, der havde taget samme tur.

Og i september sidste år fandt en håndfuld personer med tilknytning til mediebranchen sammen om at starte et kontorfællesskab i den gamle stationsbygning på Dyssekilde Station.

- Vi har stort set den samme historie. Vi er flyttet herop for at komme ud af byen med vores familier og har en forhåbning om, at vi kan fortsætte vores arbejde, selv om vi er flyttet væk, siger Mikkel Palmbo.

Det har netop været en grundtanke med det fælles kontor, at man hver især ville kunne få gavn af hinanden og samtidig klare så mange opgaver som muligt fra Dyssekilde.

- Der er det her en kæmpe fordel. Hvis hver især havde siddet derhjemme, så blev man nok hurtigere forfalden til at tage frem og tilbage til byen, fordi man har brug for at miljø at arbejde i i stedet for at sidde hjemme i køkkenet. Vi har skabt et mikromiljø, som man ellers kun har i København.

For Mikkel Palmbo og hans kontorfæller har det været centralt, at de gerne ville arbejde, der hvor de bor og ikke omvendt. Derfor forsøger de også at lægge så mange opgaver som muligt i Dyssekilde, og de vil gerne løse kommunikationsopgaver og lignende for virksomheder fra Halsnæsegnen.

- Vi vil gerne skabe noget lokalt og få fat i nogle kunder heroppe, der er på markedet for noget kommunikation på en eller anden måde. Vi tilbyder de samme kompetencer, som du sagtens kunne tage til København og betale meget mere for hos større bureauer. Nu sidder vi bare her, siger han med et smil.