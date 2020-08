Bent Sørensen har i flere omgange arbejdet på at realisere et arktisk center i Hundested. Her ses han med Qaanaaqs borgmester August Eipe. Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Tilbageblik: Fem forgængere til arktisk center Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tilbageblik: Fem forgængere til arktisk center

Halsnæs - 26. august 2020 kl. 09:18 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Planerne om et arktisk center i Hundested blev igen tøet op, da politikere og havnefolk i sidste uge præsenterede en aftale, der sikrer Halsnæs Kommune en del af Nordmolen til det storstilede projekt. Selvom både et politisk flertal og en stor del af lokalbefolkningen jubler over fremtidsudsigterne, så er tankerne om et arktisk center langt fra nye. I årtier er ideen med mellemrum stukket op af de omkringliggende vande, som et forvildet isbjerg, der har tilbagelagt de cirka 2.800 kilometer fra den grønlandske østkyst til spidsen af Nordmolen. Ingen har dog haft held eller dygtighed til at føre planerne ud i livet, og så er isbjerget forsvundet igen i dybet, indtil det et par år senere pludselig dukker op igen.

Det er historien om arktisk center. Det er ideen, som ikke vil dø, og den tidligere socialdemokratiske borgmester i Hundested, Bent Sørensen, har et bud på hvorfor.

- Grønland er et fantastisk sted, og ingen andre kommuner har haft så meget kulturelt samarbejde med Grønland, som Hundested og Halsnæs har på grund af Knud Rasmussen. Det er for mig det vigtigste argument, siger Bent Sørensen, der selv har besøgt Grønland flere gange, blandt andet med Knud Rasmussens datter.

Bent Sørensen er i dag 86 år og har gennem et langt liv i politik blandt andet båret borgmesterkæden i Hundested ad to omgange. Efter kommunesammenlægningerne 1970 var han Hundested Kommunes første borgmester, fra 1970 til 1971, hvorefter blev valgt til Folketinget for Frederiksværkkredsen. Siden vendte han tilbage til lokalpolitik og blev valgt som borgmester fra 1986 til 1996. I den periode forsøgte han flere gange at etablere et arktisk center.

- Jeg har selv prøvet to gange, men begge projekter strandede og var umulige at komme videre med, siger Bent Sørensen.

En tur i arkivet Frederiksborg Amts Avis har kigget i arkiverne og fundet mindst fem tidligere forsøg på at lave et arktisk center. Èt projekt blev udtænkt med den tidligere minister for Grønland, et andet skulle ligge på motorfabrikkens gamle fabrik og et tredje skulle bygges ved Knud Rasmussens Hus.

Fælles for dem er, at ingen af dem blev til noget.

- Det var et rigtig flot projekt, der skulle bygges ind i bakken. Vi udstillede det i Billedtårnet, men det kom aldrig videre end tegnebrættet. Vi stødte på nogle problemer med naturfredningen og sådan nogle ting, siger Bent Sørensen.

Du kan læse mere om forgængerne til arktisk center i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

relaterede artikler

Jubler efter ti års kamp mod boliger på havnen 20. august 2020 kl. 04:15

Nordmolen: Folkeligt pres har virket 19. august 2020 kl. 10:42

Nordmolen bliver købt tilbage: Nu skal der være Arktisk Center 18. august 2020 kl. 12:38