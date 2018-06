Til kaffe med Kongernes Nordsjælland

Foto: Halsnæs Kommune

Halsnæs - 01. juni 2018 kl. 11:52 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cirka 125 borgere deltog torsdag aften i sæsonens første Kaffe med Udsigt-tur, der var tilegnet Kongernes Nordsjælland i anledning af nationalparkens åbning.

Derfor blev turen indledt med taler af udvalgsformand for Miljø og Plan, Anja Rosengreen (SF), og bestyrelsesformand for Kongernes Nordsjælland, Carl Bruun, der ønskede borgene i Halsnæs tillykke med den nye nationalpark.

- I dag er det så Halsnæs der fejrer Nationalparken. Jeg synes jo også vi har rigtig meget natur at byde på. Fra de sydvendte vidtstrakte strandenge i Roskilde Fjord til Sjællands største vildhede Melby Overdrev i nord - over Arresøs mægtige søflade i øst. Og skovene: Asserbo, Auderød, Sonnerup, Vinderød og Brødemose. Klitterne ved Liseleje. For ikke at nævne dyre- og plantelivet. de store rovfugle. jeg kan forstå at vi for første gang i år har ynglende Havørn i Auderød Skov. Så bliver det næsten ikke mere kongeligt. Der er så mange forskellige naturoplevelser her i Halsnæs Kommune, sagde Anja Rosengreen.

Carl Bruun fortalte, at bestyrelsen skal igang med at lave en nationalparkplan som en drejebog for det fremtidige arbejde.

- Bestyrelsen og jeg glæder os rigtig meget til at komme i gang med arbejdet i nationalparken. Og med jeres input, skabe Danmarks fineste Nationalpark her i Nordsjælland. Halsnæs Kommune dækker den vestlige del af Nationalparken. Industriens betydning er ikke til at komme uden om, hvilket også er grunden til, at store dele af Frederiksværks gamle by er med i parken. Der er surfmiljø og lækkert vand hele vejen op til Lynæs. Derudover er I med på den voksende bølge af lokale fødevareproducenter, som har en magisk tiltrækningskraft på folk fra by og land, sagde Carl Bruun.

Naturmedarbejderne Jacob Lausen og Mette Thornholm fortalte undervejs på aftenvandringen om Kappelhøjkilen og omdannelsen fra landbrugsarealer til overdrev med græssende kvæg, og hvordan der bliver lavet forsøg med at få tidligere opdyrkede arealer tilbage til at være "oprindelig" natur.

Turen sluttede af med aftenkaffe på toppen af Kongernes Nordsjælland på Maglehøj - 72 meter over havet - hvor der i det gode vejr var storladen udsigt over store dele af den nye nationalpark.