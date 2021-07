Se billedserie Ulrich Mehr, leder, og Jakob Buhrkall, lærer. er opmærksom på de udfordringer de kommende elever i Tieren kan stå overfor. Foto: Niels J. Larsen

Tieren vil genstarte unge efter Corona

Halsnæs - 06. juli 2021

Mens studenter- og folkeskoleafslutningsfesterne er ved at ebbe ud, og feriestemningen har meldt sig, så er man på uddannelsesinstitutionerne i fuld gang med at gøre klar til næste skoleår. Det gælder også Tieren - Halsnæs Kommunes samlede 10.klasse-tilbud i Frederilsværk.

Måske bliver det År 1 efter Corona, måske endnu et år mere eller mindre præget af den nye verdensorden pandemien har skabt. For et år siden var lærer på Tieren Jakob Buhrkall og skoleleder Ulrich Mehr, der også er samlet leder af Unge- og Kulturcentret UKC, betænkelige ved, hvordan nedlukningen i foråret 2020 ville præge de ny elever, de skulle modtage.

Nu skal de tage imod unge mennesker, der har været igennem to skoleår med Corona-nedlukninger, restriktioner og fjernundervisning.

- I to år har deres sociale aktiviteter været underdrejet, omkring skole og i fritiden, uanset om de er til sport eller musik. Og de, som er en lille smule introverte, kan være ramt dobbelt så hårdt af det, siger Jakob Buhrkall.

Skolen er den vigtigste sociale snitflade for de unge. I Tieren har man erfaret, at en gruppe af eleverne har nydt netundervisningen, men en stor gruppe er stået af mere eller mindre. Som Jakob Buhrkall konstaterer, er matematik ikke et jubelfag for alle, og det er let at springe over, når man sidder alene hjemme foran skærmen.

Kickstart Lige nu er omkring 60 elever tilmeldt Tieren i det kommende skoleår, og man forventer at blive flere.

- Vores opgave bliver at kickstarte dem til igen at indgå i et socialt fællesskab. Deres omgangskreds er på skolen, men der er nogle som har fået amputeret den del og har brug for førstehjælp. Vi har altid særligt øje for de introverte og sårbare, men har endnu mere fokus på, hvordan vi tager imod dem og giver dem et meningsfyldt skoleår, hvor de får de vigtige kompetencer at kunne indgå og bidrage til fælleskabet. Kompetencer de skal bruge videre i erhvervslivet og alle andre steder, siger Ulrich Mehr.

Det kommende skoleår i Tieren er tilrettelagt, så eleverne kan indhente det forsømte både fagligt og socialt.

Optræden er en del af 10. klasseforløbet i Halsnæs selv om de to seneste års teaterforestillinger måtte aflyse pga. Corona.Foto: Allan Nørregaard

- Der er faglige huller, men balancen bliver at lappe dem og samtidig give lyst til at komme videre også socialt i forhold til kammeraterne, siger Jakob Buhrkall og minder om det tankevækkende, at der bliver flere og flere med diagnoser, skolevægring og præstationsangst.

Mange tilbud På Tieren kan man vælge mellem fem linjer: Art musik Performance, Reedesign, Kost og Sundhed, Sport og outdoor samt Erhvervslinjen. For at styrke det sociale lægger man to lejrture ind og har en række supplerende tilbud til aktiviteter - e-sport, droner, laser game, vandsport m.v.

Det sidste blandt andet med opbygning af en grejbank med SUB-boards, våddragter og andet, herunder et mobilt køkken, som fremover også vil blive stillet til rådighed for andre skoler og foreninger. Friluftsrådet har givet et tilskud på 200.000 kr. til projektet.

Sideløbende med den »almindelige« 10. klasse fortsætte på sjette år den særlige autistklasse 10 A, som nu udvides med mulighed for et ekstra år, 10 A+.

- Vi har fået en ekstra lærer og en håndværksuddannet pædagog ansat. Normalt har vi ni måneder til at spille dem gode, nu får vi mulighed et år mere med meget fokus på at besøge uddannelsesteder og erhvervsvirksomheder. Det skal være to år hvor de har det sjovt og mærker de er del af noget med superfede lærere og pædagoger, så det er klar til at sidde 23 i en HF-klasse, siger Ulrich Mehr om autistklassen.

Det er gennem årene lykkedes at få eleverne her til at vokse, få skuldrene ned, stå på scenen og efter et år i Tieren være klar til at fortsætte på gymnasiet.

Lige nu er kun seks elever indskrevet til den ny autistklasse og tre til A+, så autist-tilbuddet er kun en begrænset del af det samlede Tier-tilbud.

Opsamling Ved afslutningen af skoleåret 2020-21 konkluderer Ulrich Mehr, at eleverne i Tieren trods alt har klaret det fint resultatmæssigt, men at man har kunne se en udfordring med de mundtlige prøver, da det har været svært at træne den eksamensform. Uden at være direkte bekymret for deres muligheder fremover tænker han, at man på gymnasiet skal være klar til en anden form for opsamling af de nye elever.

- Pludselig står de i et fysik- eller biologilokale og skal lave øvelser efter lang tid hjemme foran skærmen og er ikke vant til at stå i et faglokale med noget i hænderne, siger han.

I det forløbne år på Tieren har det fungeret godt, at det har været muligt at tilbyde fysisk nødundervisning for en gruppe af elever, der ikke har kunne få det til at fungere via nettet.

Omvendt vil man også i det kommende skoleår benytte de positive erfaringer med on-line undervisning som Corona-tiden har givet. Det kan ske med dage, hvor eleverne hjemmefra bliver sat til at løse prøveopgaver.

Flere kommer til Tieren holder også i det kommende skole til dels på Frederiksværk Gymnasium & HF og dels på UKC i den gamle brandstation næsten lige ved siden af.

Som nævnt er omkring 60 elever indskrevet til det ny skoleår, men erfaringsmæssigt kommer flere til efter måske at være startet på gymnasiet eller på en efterskole.