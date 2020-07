60 elever er indtil videre skrevet op til Tieren, men flere kan endnu nå at følge trop. Foto: NIels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Tieren er klar med håndholdt undervisning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tieren er klar med håndholdt undervisning

Halsnæs - 07. juli 2020 kl. 05:10 Af Niels J. Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det har som bekendt været et meget specielt forår for alle, herunder de ældste elever i folkeskolen, der først havde en lang periode med hjemmeundervisning på grund af Corona og herefter kom tilbage i skolen på særlige vilkår uden at gå til den afsluttende eksamen i 9. klasse.

De er nu sendt på sommerferie med årskaraktererne i hænderne som eneste pejlemærke - udover egen mavefornemmele samt velmendte råd fra familien - om hvor de står i forhold til fremtiden.

- Det bliver spændende at se i år, hvor 9.klasserne ikke har været til eksamen, hvordan de står i forhold til en ungdomsuddannelse. Måske flere har brug for at tage et år mere i Tieren for at prøve grænser af, siger leder af Unge- og Kulturcentret, som 10. klasse i Halsnæs hører under, Ulrich Mehr.

Og han tøver ikke med at løfte fanen:

- Vi har verdens bedste 10.klasse tilbud, lyder det fra ham!

Tieren har i mange år været et særlig begreb i Halsnæs. Først med hjemsted på Magleblik og se senere år i meget bedre rammer omkring gymnasiet og UKC, da dette åbnede i den tidligere brandstation på Syrevej.

Lidt over 60 elever har afsluttet 10. klasse i år, og til det ny skoleår er indskrevet omkring 60. Flere vil komme til henad vejen, når de har fået svar på optagelsesprøver eller finder ud af, at den efterskole de er startet på alligevel ikke var dem.

- Nogle har måske fået højere karakterer uden prøver, og det kan vise sig, at de alligevel ikke klar til at starte ungdomsuddannelse, men har brug for et år mere for at være klar til et studieliv, siger Ulrich Mehr.

Flere linjer Så er Tieren et oplagt valg, lyder det fra Ulrich Mehr og lærer Jakob Buhrkall, der er parat sammen med den øvrige stab til at tage imod de elever, der egentlig er uddannelsesparate, men har brug for at modnes lidt mere, og de elever der har brug for at løfte deres karakter og få sat en retning for, hvad de vil. Måske en håndværksuddannelse. Et valg mellem at arbejde med maskiner eller mennesker.

- Her er højt til loftet, eleverne kan være trygge, vi kombinerer faglighed med praktiske opgaver, besøg virksomheder, museer m.v. og skaber et tværfagligt miljø, siger Ulrich Mehr, der kalder Tieren et »efterskoletilbud hvor du sover derhjemme.«

På Tieren kan eleverne vælge mellem forskellige linjer. »Art, Music and Preformance« er den kreative linje, der blandt også laver Tierteater, som man en årrække har afviklet med stor succés, men som Corona i foråret satte en stopper for.

Erhvervslinjen rummer mange nuancer fra traditionelt håndværk til en køkkenlinje, der også handler om hygiejne og sundhed, genbrug og fokus på bæredygtighed.

- Du kan lære at lave sund mad eller et håndarbejde, siger Jakob Buhrkall som eksempler.

I foråret 2019 byggede man fuglekasser til ophængning i skovområdet ved gymnasiet, og næste årgang byggede i september sidste år sæbekassebiler og afviklet Tierens eget Grand Prix.

Man kan også vælge en linje med sport- og outdooraktiviteter. Det gælder både tradionelt. boldspil samt havkajak, dykkerkursus, bål- og lejrliv, hvor de unge kan udfordres.

Håber på rejse En rejse til Prag er også et trækpladser i Tieren. Her afventer man udviklingen, men håber at kunne komme afsted ved at rykke turen til lidt senere på efteråret.

Tieren har udover lærerstaben tilknyttet uddannelsesvejledere og pædagoger, som hele tiden er klar som sparringspartnere for de unge.

- De har jo et ocean at krydse, men vi prøver at få dem til at tage en station ad gangen. Mange er forvirret af de mål og idéer deres omgivelser har på deres vegne. I Tieren får de et håndholdt forløb i et nærmiljø blandt venner, siger Ulrich Mehr.

- Tieren er stadig et sted med visioner, vi har klaret os gennem besparelser, men har heldigvis stadig politisk opbakning, siger Jakob Buhrkall, der har været med hele vejen siden 10. klassetilbuddet blev etableret i 1988.