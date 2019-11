Nanna Høyrup Andersen roser Halsnæs Kommune for godt samarbejde. Det er folketingspolitikerne, der skal påvirkes til at gennemføre minimumsnormeringer, og det går hun fredag på gaden for at understrege. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Tidligere pædagog: Følte jeg svigtede børnene Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Tidligere pædagog: Følte jeg svigtede børnene

Halsnæs - 20. november 2019 kl. 04:42 Af Joachim Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hvor er der voksen? Det spørgsmål stiller forældre, pædagoger og almindelige borgere, mens forhandlinger om finansloven og en aftale om minimumsnormeringer spidser til.

På fredag er der annonceret en stor demonstration på Rådhuspladsen i København og en af dem, der med sikkerhed dukker op er 40-årige Nanna Høyrup Andersen fra Hundested.

Hun inviterer alle til at hoppe på grisen og tage toget til hovedstaden for at understrege behovet for flere voksne i institutionerne over for politikerne.

Hun er selv forhenværende vuggestuepædagog og ved, hvad det vil sige at mangle hænder på stuerne. Selv gik hun ned med stress, og børnene fik ikke den omsorg, de havde behov for.

- Jeg er en af dem, der ikke kunne holde til at arbejde i faget længere. Forældrene har en klar holdning og forventning til, at børnene er i et miljø, der understøtter deres udvikling. Der er omsorg og nærvær, glæde og nysgerrighed. Det kan vi med hånden på hjertet ikke sige, vi giver dem, med de normeringer der er. Jeg måtte gå på kompromis med min faglighed og det stred mod mine menneskelige værdier. Jeg følte, jeg svigtede børnene. Til sidst var der ikke noget til at holde mig oppe længere, siger Nanna Høyrup Andersen.

Som pædagog oplevede hun at gå fra at være fire voksne til tolv børn mellem klokken 9 og 15 til, at hun seks år senere i 2014 kunne sidde alene om eftermiddagen med ti vuggestuebørn.

Et af stridspunkterne i kampen om minimumsnormeringer i daginstitutioner er, om kravene skal gælde på kommuneplan eller for hver enkelt institution. Nanna Høyrup agiterer kraftigt for det sidste.

- Der skal være en bund under børnene. Det skal gælde i alle institutioner, og så kan kommunen vurdere, hvor der skal sættes særligt ind. Men det kommer ovenpå. Ellers har man misforstået intentionen med minimumsnormeringer, siger hun.

Hun glæder sig over, at bevægelsen har fået luft under vingerne og ørenlyd - ikke mindst hjulpet på vej af en tv-dokumentar, der udkrystalliserede, hvad der foregår, når forældrene vinker farvel og tager på arbejde.

- Mange har gået i en misforstået virkelighed om, at det gik ok. Der er blevet opkvalificeret og så videre, men der har ikke været fokus på, at hænderne på arbejdspladserne er afgørende for, at børnene oplever kvalitet. Man har kun to hænder og kan kun favne et vist antal børn, siger hun.

Det nyvundne mediefokus skal bruges på at fortsætte kampen for at skrue normeringerne op og sørge for, at så mange muligt får indblik i, hvordan det ser ud i institutionerne, mener hun.

Nanna Høyrup Andersen har selv gået i børnehave og været pædagogmedhjælper i Fjordvej Børnehave i Hundested. Senere flyttede hun til København, men bor nu igen i Hundested. Her er hun engageret i Halsnæs forældreorganisation, en forum samlet for at påvirke og samarbejde med lokalpolitikerne, og hun oplever, at Halsnæs Kommune lytter, selvom man hverken her eller i langt størstedelen af andre danske kommuner vælger at gå forrest med at indføre minimumsnormeringer.

- Vi har et godt samarbejde. Jeg forstår godt argumentationen, at som tingene er skruet sammen, kan man ikke gøre meget mere. Vi håber alle på flere penge fra Christiansborg for første gang. Vi oplever, de lytter i Halsnæs Kommune og kalder en spade for en spade ved at opgøre normeringerne på en måde, der er retvisende, siger Nanna Høyrup Andersen.

Demonstranterne kræver en voksen til tre børn i vuggestuer og en voksen til seks børn i børnehaver.