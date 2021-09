Se billedserie Auderødlejren har et vandværk med boringer tæt på den tidligere brandøvelsesplads. Flere områder af lejren skal nu undersøges for PFOS, men ejeen forventer ingen spor. Foto: Sustaina

Tidligere militærlejre undersøges for forurening med giftigt skum

FORURENING: PFOS er svært nedbrydeligt og kan blandt andet sprede sig gennem grundvandet. Derfor er Auderødlejren og lejrens vandværk særligt vigtigt at få undersøgt.

Halsnæs - 21. september 2021 kl. 04:06 Af Kasper D. Dønbo Kontakt redaktionen

Bogstavkombinationen PFOS var indtil fornylig ganske ukendt for de fleste, men en forureningsskandale i Korsør har sat fokus på de giftige fluorstoffer, som bogstaverne dækker over, og som er blevet sprøjtet ud med brandskum på brandøvelsespladser over hele landet. Danske Regioner ønsker nu at undersøge pladserne for mulig forurening, og det betyder, at Karsemoselejren og Auderødlejren i Halsnæs Kommune nu skal granskes nærmere.

Ejer af Auderødlejren, advokat Michael Vesthardt tager ønsket om undersøgelser på grunden helt roligt.

- Det er i forvejen en grundigt undersøgt ejendom, og jeg har svært ved at se, at der skulle komme nogle overraskelser. Men det er fint, at man nu får det undersøgt, siger Michael Vesthardt.

Kortlægningen af forureningen kommer i kølvandet på, at 187 borgere i Korsør er blevet forgiftet med det giftige fluorstof PFOS, efter at have spist forgiftet kød fra kalve, der havde græsset nær en gammel brandskole. Selvom PFOS-holdigt brandskum ikke havde været anvendt på brandskolen siden 2001, så er der tale om et svært nedbrydeligt stof, som har bredt sig gennem grundvand, i luften og langs overflader ved kraftig regn.

Vandboringer skal testes Auderødlejren blev i 1958 base for Søværnets Eksercerskole - senere Søværnets Grundskole - og har haft eget vandværk siden 1950'erne. Det ligger syd for den tidligere brandøvelsesplads og er stadig i drift. Vandværket har fem boringer og leverer vand til lejren, Auderød Naturhavn og fem ejendomme udenfor lejren - i alt 40.000 kubikmeter vand eller cirka 80 millioner halv liters flasker.

Halsnæs Kommune har i et brev til ejerne gjort det klart, at drikkevandsboringerne skal testes for forurening med PFOS. Det har Michael Vesthardt iværksat så hurtigt, at de første prøvesvar allerede er kommet tilbage.

- Vi har noget af Nordsjællands reneste vand, og svarene viser, at der ikke er spor af noget. Det ville også undre mig dybt, hvis der er noget galt med det vand, siger Michael Vesthardt og fortsætter:

- Vandværket er i forvejen underlagt procedurer, kontrolprogrammer og standardundersøgelser, som vi straks udvidede til også at omfatte undersøgelser for PFOS.

Ingen betydning Auderødlejren var militærkaserne frem til 2007. Siden er lejren ad flere omgange blevet brugt som flygtningecenter, men i dag er den på private hænder. I 2018 købte advokaten Michael Vesthardt lejren, som havde stået tom i en årrække, og der er nu store planer for det 72 hektar store område. I samarbejde med tænketanken Sustainia er forarbejdet til Sustainia World - et center og eksperimentarium for bæredygtig levevis - ved at blive lavet. Planerne skal udføres med et store investeringer i ryggen fra rigmand og udlandsdansker John Bengt Møller, som desuden ønsker at lave et bæredygtigt feriecenter i området.

De planer ændrer forureningen ikke ved.

- Det er meget udramatisk og har ingen betydning overhoved. Det område, hvor der kan være noget forurening er en sø, hvor der hverken kan eller skal bygges, siger Michael Vesthardt.

Karsemoselejren brændte ned i 1970, og det er usikkert, hvorvidt PFOS er brugt i lejren, men Region Hovedstaden har tidligere skønnet, at lejren var fourenet som følge af brandslukningsøvelser i lejren. Arkivfoto

Den såkaldte branddamssø ligger på grundens nordvestlige hjørne, og det var her soldaterne pumpede vand op og trænede brandslukningsøvelser, hvor man slukkede ild i et stort kar.

- Der er udover søen markeret et par andre områder, som man mener bør undersøges - eksempelvis skydebanen - men der er aldrig foretaget brandslukning, siger Michael Vesthardt.

Usælgelig Den anden lejr, som skal undersøges, er Karsemoselejren. Den blev bygget i 1930'erne som arbejdslejr til unge arbejdsløse københavnere og nåede siden at huse nazister, flygtningebørn og militærnægtere. Det er dog Civilforsvarets tilstedeværelse gennem to årtier, som har fået lejren på Region Hovedstadens liste over tidligere brandøvelsespladser som bør undersøges for forurening.

Lejren brændte ned i 1970 og blev aldrig genopbygget. Resterne af lejren ligger på en sidevej til Helsingevej, Skovtoften, bag en indkørsel afmærket af Naturstyrelsen, som i dag ejer lejren.

Området består af et asfalteret areal og bagved et større engområde, og det er ingen overraskelse for regionen, at det muligvis er forurenet. Da Naturstyrelsen i 2018 forsøgte sælge en del af området måtte en afsluttet handel dog gå tilbage, da Region Hovedstaden meddelte, at der kunne være forurenet jord på en del af den tidligere Karsemoselejr, fordi den havde været benyttet af Civilforsvaret til blandt brandøvelser. Dengang var det dog ikke brandskum og PFOS, som man mistænkte for at foruene jorden, men benzin og spildolie, som havde været hældt ud på jorden.

Historiske redegørelser Det er Region Hovedstaden, som har ansvaret for gamle herreløse forureninger.

Region Hovedstaden oplyser i en mail til Frederiksborg Amts Avis, at »Indledningsvis vil vi udarbejde en historisk redegørelse for disse pladser for at få belyst, hvilke aktiviteter/stoffer, der har været/håndteret. Den historiske redegørelse kan føre til, at regionen kortlægger grunden som forurenet/muligt forurenet«.

På de pladser, der allerede er undersøgt for PFOS og hvor ansvaret er regionens, vil vi på baggrund af de tidligere undersøgelsesresultater foretage en ny vurdering af risikoen i forhold til de nye grænseværdier for bl.a. PFOS, som Miljøstyrelsen har fastsat i sommeren 2021.

»Vi kan pt. ikke sige noget om, hvilke metoder, vi vil benytte til at undersøge de enkelte pladser. Det afhænger af de historiske redegørelser«, oplyser Region Hovedstaden.

Brandøvelsespladser, som ikke ligger i et offentlig indsatsområde, undersøger regionen ikke.