Michael Thomsen (V) skal efter Skole, Familie og Børn nu være formand for udvalget med titlen Sundhed og Forebyggelse.

Tidligere indsats for udsatte børn

Halsnæs - 09. januar 2018 kl. 04:30 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Vi skal have en mere målrettet tidlig indsats, og det er præcis her det ny udvalg bliver meget vigtigt.

Efter det seneste år at have været formand for Udvalget for Skole, Familie og Børn sætter Michael Thomsen (V) sig i næste uge for første gang for bordenden i et helt nyt fagudvalg i Halsnæs Kommune, Udvalget for Sundhed og Forebyggelse. Tanken bag udvalget blev lanceret i valgkampen af Steen Hasselriis (V) og fik straks opbakning fra Steffen Jensen (S), der som bekendt endte med at overtage borgmesterposten fra Hasselriis.

Såvel i Venstre som samlet i byrådet har man talt om behovet for tidlig indsats på familieområdet, som man over de seneste to år har måtte tilføre samlet 70 mio. kr. Og sundheden er et område blandt de såkaldt »brændende platforme«, hvor man ikke har nået de opstillede målsætninger.

- Jeg er vildt spændt og glæder mig rigtig meget til arbejdet i udvalget. Både at kunne fortsætte noget interessant med familieafdelingen og den opgave og udfordring vi har der, og til at tage fat på sundhedsområdet, som er nyt for mig, siger Michael Thomsen, der mener at begge de områder, som det ny udvalg dækker, nu får chance for at komme lidt ud af skyggen.

Skoleområdet har fyldt meget i forhold til familieområdet de seneste år i det ene udvalg, mens sundheden tilsvarende har måtte »dele« med kultur og idræt i det andet udvalg de seneste fire år. Målet er både at gøre en bedre indsats og forsøge at gøre det billigere.

- Sidste år var vi i Skole, Familie-Børn-udvalget med administrationen på besøg i Mariagerfjord kommune og så hvordan de arbejder med tidlig indsats og lokale tilbud til børn og voksne med udfordringer. Der blev vi rigtigt inspireret, og forvaltningen har været igang med at se på hvordan vi kan ændre vores praksis til det bedre. Det bliver noget af det første det ny udvalg skal tage stilling til, så vi kan tage de første skridt det kommende halvår, siger Michael Thomsen.

