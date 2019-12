Se billedserie Den største sum penge gik til Turbinehuset, som en flok frivillige forsøger at istandsætte, så det kan bruges som et oplevelsespunkt, der fortæller kanalens og byens historie. Her overrækker Arne Frandsen(th.) en check til Wilhelm Steeg og Axel Hvidtfeldt fra Turbinehusets Venner. Foto: Kasper Daugbjerg Dønbo Foto: unknown

Tidlige julegaver til to gode formål

Halsnæs - 20. december 2019 kl. 10:47 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Varelotteriets sjællandske lotteriudvalg kunne onsdag agere julemand og dele to store - og lidt for tidlige - julegaver ud. Ikke til artige børn, men til to almennyttige formål. Udvalgets næstformand Arne Frandsen overrakte to checks på henholdsvis 37.250 kroner til Turbinehuset i Frederiksværk og 10.000 kroner til Halsnæs Affaldshelte.

Overrækkelsen foregik ved Turbinehuset, et beskedent gult murstenshus på 17 kvadratmeter, der er bygget tværs over den 300 år gamle kunstige kanal, som forbinder Arresø med Roskilde Fjord. Inde i huset plejer at være et 84 år gammelt maskineri, som består af en vandturbine og et generatoranlæg. Maskineriet blev i sin tid brugt til at generere elektrisk strøm til en fabrik, som for længst er nedrevet, men i øjeblikket er huset stort set tomt.

- Vi skal i gang med at gennemgå stålkonstruktionen, inden der bliver indlagt nyt gulv. Imens bliver turbinerne sandblæst hos Nordisk Stål. Vi skal have det gamle maskineri til at køre igen, så folk kan se, hvordan det virkede, siger Wilhelm Stege fra Turbinehusets Venner.

Navnet dækker over en kreds af borgere i Frederiksværk og omegn, som har dannet en forening, hvis mission er at puste nyt liv i det lille hus, så det kan fremstå som et oplevelsespunkt for byens borgere og turister, hvor man ved hjælp af en smartphone kan styre husets maskineri og se videoer om kanalens historie.

- Det er en stor glæde at overrække jer denne check. Det er dejligt, når en del af vores historie bliver bevaret og ikke bare får lov at falde sammen, siger Arne Frandsen, næstformand i Varelotteriets Lotteriudvalg for Sjælland Lolland Falster og Bornholm og næstformand i Frederiksværk Håndværk og Industriforening.

Hædret igen Det er kun et par uger siden, at Annemette Rosenborg Eriksen, som stiftede Halsnæs Affaldshelte for to og et halvt år siden, blev første modtager af Halsnæs Kommunes nye pris til grønne ildsjæle. Onsdag var tre affaldshelte, Ali, Annemette og Lene, mødt op ved Turbinehuset for at modtage endnu en påskønnelse, og ganske symbolsk tog de i mod checken med deres tænger.

- Det er et enigt udvalg, som har valgt at tildele jer midler. I arbejder benhårdt med at holde kommunen ren for affald, som andre efterlader i naturen. Det er et virkeligt godt stykke arbejde i laver, sagde Arne Frandsen.

I starten var Annemette Rosenborg Eriksen den eneste affaldshelt, men siden har flere hundrede meldt sig under fanerne. En støt voksende skare af frivillige affaldshelte kan ses rydde op langs gader og stræder. Derfor skal pengene gå til mere, nyt og bedre udstyr, såsom affaldstænger, sække, handsker og kinesiologisk tape til at støtte håndled

- Noget af det udstyr, vi har, er hårdt at bruge eller går nemt i stykker. Så jeg vil gerne bruge penge på noget nyt. Og der skal bruges en del, siger Annemette Rosenborg Eriksen.

To gange om året udvælger Varelotteriets sjællandske lotteriudvalg og bestyrelse gode, almennyttige formål som donationsmodtagere. Tidligere har blandt andet Frederiksværk Krisecenter, julemærkehjemmet Kildemose og Auderød Naturhavn fået donationer fra Varelotteriet.