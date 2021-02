Thomas udfylder den tomme stol i Ølsted

- Jeg glæder mig til at fortsætte mit virke som Skoleleder på Ølsted Skole. Her på stedet løfter vi opgaver i fællesskab, og jeg har tiltro til, at vi sammen kan fortsætte det gode arbejde med at skabe de bedst mulige rammer for elevernes hverdag, læring og dannelse. Vi skal desuden opbygge et solidt fundament for en ny udskoling, siger Thomas Haarup Karlsen.