Testvogn besøgte 13 institutioner

Halsnæs - 29. januar 2021

I løbet af to dage får alle børnehuse og skoler i Halsnæs Kommune besøg af en testvogn, som skal foretage kviktest for coronavirus på omkring 210 medarbejdere. Tour de Test startede torsdag morgen klokken 08.00 i Hundested Børnehus, og det var startskuddet til, at personalet i skoler og dagtilbud fremover bliver coronatestet én gang om ugen. Det vækker stor glæde blandt medarbejderne.

- De er så glade for at blive tilbudt testning. Medarbejderne føler, at der politisk og fra forvaltningen er blevet lyttet til den bekymring, de har haft om at gå på arbejde med smitte eller have smittede kollegaer. Der er i en fart blevet lavet en plan, så man på to dage får testet alle de medarbejdere, som er på arbejde, siger Hanne K. Byskov, pædagogernes fællestillidsrepræsentant i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

Testvognen havde 13 stop torsdag og besøger yderligere 12 steder i dag. Lørdag vil der desuden være mulighed for at teste yderlige ti medarbejdere. Frederiksborg Amts Avis besøgte Frederiksværk Skole, da testvognen kom forbi torsdag, hvor cirka 20 medarbejdere skar grimasser, mens en vatpind blev ført op i deres næser.

- Testning har været efterspurgt af medarbejderne længe, men det har indtil nu været noget, som medarbejderne klarede i deres fritid. Det er rart, at de nu kan bruge 30 sekunder af deres arbejdstid på det. Kan det være med til at bryde bare én smittekæde, så har det været en succes, siger Hanne K. Byskov og fortsætter:

- Og så kan man diskutere, om man skal tilbyde test hver dag, hvis vi får smitte ind i en institution.

Halsnæs satte torsdag gang i kviktest af medarbejdere på skoler og dagtilbud. 25 dagtilbud får på to dage besøg af testvognen, og fremover vil den komme én gang om ugen. Foto: Per Christensen

En lettelse Den ugentlige lyntest er blevet mulig, efter regeringen og regionerne i sidste uge indgik aftaler med private testleverandører om, at kommunerne kvit og frit kan bestille mobile testvogne. Der er nemlig i øjeblikket ledig testkapacitet på landets testcentre og hos de private udbydere, der tilbyder gratis hurtigtest - en kapacitet, som bliver forøget i februar.

Halsnæs Kommune fik besked om testmulighederne i sidste uge og har siden arbejdet på at stykke en plan sammen.

Den betyder ugentlige lyntest til medarbejdere i dag- og plejetilbud. Sidstnævnte får i forvejen lavet en ugentlig PCR-test som man ønsker at udvide til to gange om ugen.

- For mig er det en lettelse og rigtig vigtigt, at vi som arbejdsgiver kan passe på medarbejderne og sikre dem en mulighed for at blive testet i arbejdstiden - især med den engelske mutation på banen, siger Steffen Jensen.

Der er i følge pædagogernes tillidsrepræsentant Hanne K. Byskov stor glæde blandt medarbejderne over, at de nu kan blive testet ugentligt i arbejdstiden. Det foregår via en vatpind i næsen, og der er svar på testen efter 15 minutter. Foto: Per Christensen

Det er de daglige ledere på skoler og dagtilbud, som selv skal bestille testvogne, men kommunen hjælper med at koordinere.

Coronakvalme Gennem hele coronakrisen har personalet i dagtilbud stået i frontlinjen, for det er ikke muligt for dem at passe deres arbejde og samtidig holde fysisk afstand til de børn, som de skal drage omsorg for. Flere skoler og børnehuse har været ramt af smittetilfælde, og der er en latent bekymring blandt medarbejderne, som kun er blevet større i takt med, at nye coronamutationer finder vej til Danmark - mutationer, som kræver op mod to ugers isolation, hvis man bliver smittet.

- Der er en stor bekymring for, at man er rask smittebærer og bringer coronavirus med ind på institutionen til børn og kollegaer, eller at kollegaerne har det og smitter én. Hvis det sker, kan det presse institutionerne eller potentielt ligge dem ned i 14 dag, siger Hanne K. Byskov.

- Det bliver en psykisk belastning til sidst. Jeg ved, at flere medarbejdere snakker om »coronakvalme«, så de her test kommer lige til tiden og kan forhåbentlig være »kvalmestillende«.

Da coronasmitten mod slutningen af 2020 accelererede, rettede Hanne Byskov på vegne af tillidsrepræsentanterne henvendelse til kommunens krisestab med et ønske fra medarbejderne. De ønskede, at forældrene fremover skulle bære mundbind i skoler og dagtilbud, og kort tid efter gik der brev ud til kommunens forældre med en opfordring om selvsamme.

Steffen Jensen fulgte i starten af januar trop med en appel om, at forældrene holder deres børn hjemme, hvis det var muligt. Alle tiltagene har været taget for at sikre personalet bedst muligt.

- De tilbagemeldinger, jeg har hørt, er, at der er stor tilfredshed med det. I den forbindelse giver testene yderlige en sikkerhed for medarbejderne, siger Hanne K. Byskov.

- Vi skal holde coronaen lav og humøret højt!