1919-bygningen på Nørregade 85 A bliver PCR-testcenter fra 15. september. Foto: Thomas Olsen Foto: THOMAS OLSEN

Testcenter i Hundested flytter

Halsnæs - 09. september 2021 kl. 12:21 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Fra onsdag 15. september skal man til den såkaldte 1919-bygning på den tidligere Storebjergskolen for at få en PCR-test for coronavirus. Det oplyser Halsnæs Kommune.

Testcentret flytter fra Gubben i Nørregade til den tidligere skolebygning, som ligger længere ude af Nørregade lige hvor den bliver til til Søndergade på adressen Nørregade 85A,Hundested. Det sker for at foreningslivet igen kan få adgang til medborgerhuset Gubben. Foreningerne har presset på for at vende tilbage og genoptage deres aktiviteter i lokalerne.

Det er Region Hovedstaden, der står for PCR-testcentret. Åbningstiderne i 1919-bygningen bliver de samme som hidtil i Gubben: : Mandage, onsdage, fredage og søndage kl. 15.30-21 samt tirsdage, torsdag og lørdage kl. 8-13.30. Man behøver ikke at bestille tid inden fremmøde. Børn mellem 12 og 15 år skal dog bestille tid, hvis de møder op uden en forælder eller værge.

Udover PCR-test i Hundested er der fortsat mulighed for hurtigtest i Rådhussalen i Frederiksværk, hvor man får svar i løbet af 15 minutter. Åbningstiderne her at fortsat kl. 08.00-20.00 alle ugens dage.

Efter de nye retningslinjer skal hele skoleklasser nu ikke længere sendes hjem som nære kontakter, hvis en elev eller lærer konstateres smittet med corona. I stedet tilbydes klassekammerater test, hvis f.eks. Kasper i 4.B er smittet.

Her har Halsnæs Kommune fortsat et podeteam, som er klar til at komme ud på skolerne. Teamet består lige nu af seks podere, og det vil blive vurderet om dette antal er passende til de ny retningslinjer.