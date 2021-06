Testcenter flytter fra Gjethuset

»Genåbningen af Danmark skrider længere og længere frem, og vi ser nu ind i en tid, hvor Gjethuset i Frederiksværk vil kunne genoptage en række kulturelle aktiviteter. Det betyder, at Gjethuset nu har brug for at kunne råde over det lokale, som lige nu anvendes som testcenter, for at kunne få sat gang i kulturen i Halsnæs igen. Derfor flyttes testcentret til Rådhussalen ved Halsnæs Rådhus, hvor der er gode faciliteter og parkeringsforhold,« skriver kommunen i en pressemeddelelse.